Preparan defensa legal, notarios afectados por revocación ordenada por Miguel Barbosa

El diputado Raúl Espinosa Martínez rechazo que sea el titular de la notaria en Zacatlán y exigió que el gobierno del estado actúe con total legalidad en el asunto.

Actores involucrados en las notarías que fueron revocadas por el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta ya analizan su defensa jurídica, pero junto con el Partido Acción Nacional (PAN) afirman que se trata de una persecución política en contra de personas quienes fueron cercanas al exgobernador, Rafael Moreno Valle Rosas.

En entrevista con Intolerancia Diario, el diputado local, Raúl Espinosa Martínez, exigió que el gobierno del estado actúe con total legalidad en el asunto, pero también rechazo que él sea el titular de la notaria en Zacatlán, pues la notaría número 4 es despacha por Claudia Álvarez Acosta, quien es su cuñada.

“La notaria de Zacatlán es familiar mío, ella es mi cuñada y es abogada por la Libre de Derecho, tiene una maestría en España y obtuvo correctamente la notaría hasta donde sé, pero niego este supuesto porque aparte lo dice el consejero, que no tiene las pruebas, te diría que si tiene pruebas que las presente y vamos a ver cuál es la postura y que no se preste a persecución política porque no es lo correcto”, dijo el legislador local.

Asimismo, Espinosa Martínez señaló que estas acciones se tratan de una persecución a cargo del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ya que desde el inicio de su administración sentenció que borraría toda huella del senador fallecido en el accidente aéreo del pasado 24 de diciembre.

“Lo hemos visto desde el inicio de esta administración, el hecho de que el gobernador mando a borrar todo lo que tenga el símbolo de Rafael Moreno Valle y de Tony Gali. Lo que hemos dicho en el PAN es que se pongan a trabajar y abonar en la reconciliación que tanto dijeron y no que se enfrasquen en una persecución política como lo vemos ahora”, dijo el diputado local.

El legislador local insistió en que analizará el asunto jurídico para proceder legalmente en defensa, ante esta situación, especialmente porque asegura que él no es el beneficiado con una notaría sino un familiar suyo.

Pide PAN que otorgación de notarías sea revisada desde el periodo de Mario Marín

Por otra parte, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su dirigente, Genoveva Huerta Villegas, pidió que la investigación de otorgación de notarías se revise desde el periodo de Mario Marín Torres y que el gobierno del estado no solo se enfoque desde el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

“Si de verdad el gobierno del estado pretende combatir la corrupción debería investigar notarías como la de Mario Marín, que hasta el momento se mantiene en funcionamiento y sin ninguna intervención de las autoridades cuando el exgobernador ha sido declarado prófugo de la justicia”, dijo.

A su vez, señaló que la defensa legal debe correr a cargo directamente de los notarios, por lo que el PAN como instituto queda fuera de este tema “compete exclusivamente a los notarios. Son ellos los que tendrán que interponer los juicios correspondientes para defenderse. Sin embargo, de confirmarse que sólo serán clausuradas aquellas notarías dadas de alta en sexenios panistas, se estaría utilizando el gobierno para poner en marcha una venganza política”, dijo Huerta Villegas.

Huerta Villegas pidió que el tema no se torne de forma política, pues de lo contrario sentaría un mal precedente para el gobierno estatal.

A pesar de que Intolerancia Diario buscó las posturas de otros morenovallistas involucrados en el tema, como Verónica Sobrado, Mallela Gómez Maldonado o Víctor León Castañeda, se negaron a realizar declaraciones al respecto.