Luego de darse a conocer la masacre de la familia LeBarón en los límites entre Sonora y Chihuahua por parte de presuntos grupos criminales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en sus redes sociales que espera el llamado del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para apoyarlo con fuerzas militares y de este modo "eliminar de la faz de la tierra" a los cárteles de la droga que trabajan en ambos países.

En una serie de mensajes en su cuenta oficial de Twitter, el magnate norteamericano señaló que es la hora de que se enfrente este ejército con"otro más poderoso".

“Este es el tiempo para que México, con la ayuda de los Estados Unidos, lleve a cabo una guerra contra los cárteles de la droga y borrarlos de la faz de la tierra. Estamos meramente esperando una llamada de su gran y nuevo presidente”.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!