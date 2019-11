Confirma Zlatan Ibrahimovic su salida del Galaxy

"Ibracadabra" anunció en sus redes sociales su salida del conjunto de la MLS.

Lo que era un secreto a voces hoy se hizo realidad, pues el delantero sueco Zlatan Ibrahimovic dio a conocer en sus redes sociales que no regresará a jugar en el LA Galaxy.

A través de un tuit, el multicampeón informó que ya no formará parte del club más ganador de la Major League Soccer (MLS).

"Vine (a la MLS) y la conquisté. Gracias LA Galaxy por hacerme sentir vivo de nuevo. Para los fanáticos del Galaxy: querían Zlatan, les di Zlatan. Son bienvenidos. La historia continúa... Ahora regresen a seguir viendo béisbol".

Minutos después de esta publicación, el conjunto de Los Ángeles oficializó la salida del sueco de 38 años.

"Desde su llegada en 2018, Zlatan influyó al crecimiento del deporte en Los Ángeles. Le agradecemos su compromiso y dedicación con el fútbol y la comunidad estadounidense".

Zlatan Ibrahimovic cuenta con 11 títulos de liga obtenidos en cinco clubes de cuatro países distintos.

Esta es la primera vez desde su debut con el Malmö que "Ibracadabra" se va con las manos vacías de un equipo, pues con el LA Galaxy no pudo obtener algún campeonato.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2019

El último partido de Zlatan como jugador del LA Galaxy ocurrió el pasado 24 de octubre en las Semifinales de la Conferencia cuando cayó 5-3 ante el LAFC de Carlos Vela.

El delantero sueco sumó un total de 4 mil 933 minutos y 52 goles, los cuales dejarán una marca imborrable dentro del club.

Zlatan Ibrahimovic fue elegido por los aficionados como el Jugador del Año en sus dos temporadas: 2018 y 2019.

Se presume que el sueco podría aterrizar en el Napoli de Hirving "Chucky" Lozano.