Revelan estatua de Zlatan Ibrahimovic en Suecia

La escultura en honor al futbolista sueco fue deveralda por el propio jugador en su natal Malmo.

El delantero sueco del L.A. Galaxy de la MLS, Zlatan Ibrahimovic, inauguró este martes en su ciudad natal, Malmo (sur de Suecia), su estatua suya hecha por la Federación Sueca como homenaje a su destacada carrera.

La estatua en bronce, la cual mide casi 3 metros y alrededor de 500 kilos de peso tiene la figura a escala real de 'Ibracadabra' con un short alzando los brazos en uno de sus típicos gestos de celebración de gol.

En la base de la estatua tiene escritos los títulos ganados por Ibrahimovic, de 38 años.

El delantero sueco presume una amplia trayectoria en la que defgendió las playeras del Malmo, AFC Ajax, Inter de Milán, Juventus, AC Milan, FC Barcelona y Manchester United, además de presumir ser el máximo goleador en la Selección Sueca.

"Este es un símbolo para los que no se sienten bienvenidos, no encajan o sienten que no son como los otros. Si yo puedo, cualquiera puede. No soy más especial que nadie, aunque sea el mejor en lo que hago".

Zlatan aseguró que este martes era un "gran día" para él, pues señaló que a dos décadas como profesional seguirá jugando mientras el físico se lo permita.

La Federación Sueca de Fútbol informó en 2016 que homenajearía a Zlatan Ibrahimovic con una estatua por ser el máximo goleador nacional de la historia. A tres años de esa propuesta, se hizo realidad.