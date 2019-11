Realiza Secretario de Organización de Morena reuniones de desprestigio contra de Biestro y Cotoñeto

Por medio de un mensaje de WhatsApp al que tuvo acceso Intolerancia Diario está convocando a miembros del Consejo Estatal a no permitir que el ex dirigente partidista participe en las decisiones de partido y a cerrarle el paso a sus seguidores.

El secretario de organización del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Carreño Ortiz, fue ventilado por miembros del Consejo Estatal de este partido, pues convoca a los morenistas a cerrar el paso a Gabriel Biestro Medinilla y a Eric Cotoñeto Carmona en las decisiones partidistas.

A pesar de que su postura, como secretario de organización debe ser imparcial por ser miembro del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), por medio de un mensaje de WhatsApp al que tuvo acceso Intolerancia Diario esta convocando a miembros del Consejo Estatal a no permitir que el ex dirigente partidista participe en las decisiones de partido y a cerrarle el paso a sus seguidores, a pesar de que Biestro Medinilla no está involucrado directamente en la renovación del Consejo Estatal y de la dirigencia.

Carreño Ortiz también ventiló su desprecio por Eric Cotoñeto Carmona, quien desde octubre de 2017 es miembro de Morena y quien puede participar en la renovación de los órganos de dirección, de acuerdo al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

El mensaje de WhatsApp cita "Nos reunimos en tlacuilo.jopala, Tlaola, Pantepec, xico huachinango Pahuatlan Naupan Juan Galindo Venustiano carranza z.mena acordamos cerrar paso a Erik cotolero y gente de Gabriel biestro" (sic).

Este mensaje se ventila, después de que el miércoles Eduardo Carreño Ortiz junto con los miembros del Comité Ejecutivo Estatal anunciaron que recorrerán todo el estado con motivo de realizar reuniones informativas en apoyo a Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, el secretario de organización en realidad está llevando a cabo reuniones para desprestigiar a Gabriel Biestro Medinilla y a Eric Cotoñeto, pues él mismo lo reconoce por medio del mensaje de WhatsApp.