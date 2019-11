Ruta del Fin

Si quieres evitar los Centros comerciales en este Buen Fin, aquí te dejamos unas opciones para que disfrutes de este puente largo.

Fin de semana de quincena, no se emocionen importante programar los gastos para no quedarnos fríos. Sin embargo no está prohibido un poco de diversión y esparcimiento, por lo que les ofrecemos algunas opciones para este fin, donde como siempre decimos tenemos varias actividades para todos los gustos, edades y bolsillos, además también hay eventos gratis. Empezamos.

Música y celebración

La Estudiantina la Salle de Puebla, considerada uno de las mejores agrupaciones musicales de su género a nivel mundial y la más tradicional de México, cumple 55 años de llevar sus canciones y alegría a cada lugar donde se presenta, ya sea en Puebla, en el país o en el extranjero.

Para un aniversario tan importante, la directiva de la Estudiantina ha preparado una serie de actividades, a las que invita a la sociedad poblana y con la que agradece todo el apoyo y cariño que ha recibido. De esta manera invita a la exposición fotográfica en el lobby del Colegio Benavente, ubicado en la 25 oriente número 9, donde se verá mediante imágenes la vida artística de la Estudiantina.

También para este sábado 16 a las 19:00 horas, se realizará una callejoneada monumental partiendo del Barrio de Los Sapos hacia el Zócalo de la ciudad de Puebla y en la que participarán muchos integrantes de las diferentes generaciones que han pasado por la Tuna.

Danza

Este sábado 16 de noviembre, la Universidad de las Américas Puebla presenta su muestra de otoño 2019 titulada “Diversidanza”, que cuenta con seis piezas diferentes, las cuales dejan prueba del gran talento de los jóvenes bailarines de esta casa de estudios.

Entre las piezas a presentarse se encuentra Adam (2019) del coreógrafo, profesor de la UDLAP y coordinador de este proyecto Julius Brewster Cotton, la cual está inspirada en la vida de Muhanda Isa Mayhob, quien al escapar de la guerra en Siria tomó el nombre de Adam. Después de llegar a su pueblo y ver su casa destruida y a su familia asesinada por las bombas, Adam escapó a Grecia a través de Turquía, donde fue abusado. Otra coreografía es Configure script (2012) de Jordan Fuchs, artista invitado, desarrollada a partir de un interés en utilizar Contact Improvisation y el trabajo de asociación basado en Capoeira para crear una coreografía que parece improvisada, enfatiza la complejidad y explora el ensamblaje.

Las funciones serán este sábado a las 6 de la tarde en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins. El costo de recuperación es de 70 pesos y los boletos están a la venta en tienda universitaria y en el mismo auditorio.

Los mejores productos del mar en Mina Marina

Ubicado en el Boulevard Atlixcáyotl número 1909 interior 7, esquina Cúmulo de Virgo de la Plaza Bosques, está el restaurante Mina Marina con el lema “Cocina creativa del mar”, ofrece ricos platillos que van desde la tradicional coctelería, los ceviches, caldos y filetes, hasta la sorpresa en delicias como la Cemita de Camarón, los Sopes de mariscos, los Tacos Monseñor, el Pozole de Mariscos y mucho más, acompañadas de ricas bebidas. La atención es a partir de las 12 horas hasta las 6 de la tarde.

Continúa la Temporada de Mole de Caderas

Uno de los platillos de temporada de estas fechas, es el tradicional Mole de Caderas originario del municipio de Tehuacán Puebla. El Mole se hace de carne de chivo de la región de Tehuacán y tiene una de las elaboraciones más importantes empezando con el ritual de la Matanza que da inicio a principios de este mes con el sacrificio de los animales. Para degustar tan exquisito plato, el restaurante Barro Azul del Grand Fiesta Americana, está invitando a todos a su temporada de “Mole de Caderas”, la cual estará presente en un horario de atención de 6 de la mañana a 11 de la noche hasta el 22 de Noviembre.

El costo por persona es de 450 pesos más IVA y al platillo se le acompaña de una entrada de arroz, tortillas hechas a mano y como parte de este complemento un Mezcal Unión o bien una Cerveza Artesanal Principia.

Foto: Cristopher Damián

Conmemoración de la Revolución Mexicana

El Domingo 17 en la Casa de los Hermanos Serdán, (6 Oriente 206, Centro), se realizarán diferentes eventos con motivo de la Conmemoración 109 del aniversario de la Revolución Mexicana.

A las 12:00 horas y hasta las 16:30 horas, se llevarán a cabo conferencias y recorridos guiados para reconocer la relevancia de la familia Serdán en el inicio de este movimiento social. La entrada es gratuita y con cupo limitado a 60 personas.

La Calle de los Dulces

Y ya que andamos por el Centro Histórico de la capital poblana, no acudir a una de las calles más conocidas por su tradición e historia es algo que no podemos pasar de largo, imperdonable no entrar a una de las tantas tiendas o locales de la Calle 6 Oriente donde el pecado es perdonado al probar tan solo uno de los Dulces Típicos poblanos que sin duda, conquistan al paladar más exigente.

La 6 Oriente ó Calle de Santa Clara ó Calle de los dulces, tiene tantos atractivos como dulces y es que además de estos manjares, encontraremos Templos y la Casa de los Hermanos Serdán, un lugar importante para la Revolución Mexicana y sus personajes; los dulces poblanos conquistan tanto a turistas como locales por su gran variedad.

Los antecedentes dicen que los dulces poblanos son una fusión de culturas como la árabe, española e indígena, lo cierto es que muchos de estos dulces, fueron creados en los conventos en tiempos coloniales y hoy en día siguen siendo una tradición gracias a su elaboración artesanal con los más puros ingredientes. Pero la inspiración de los dulces no solo está en la gastronomía poblana, también en la arquitectura y es que se construyó un edificio imitando en su fachada principalmente a los “Alfeñiques”, esos ricos dulces de pasta de azúcar con aceite de almendra que fueron la inspiración de los que conocemos como “La Casa del Alfeñique”, una joya colonial, hoy museo ubicada en la 4 Oriente número 416.

La lista es extensa, donde encontramos los “Camotes”, “Picones”, “Los Borrachitos”, “Las Tortitas de Santa Clara”, “Los Muéganos”, “Alfeñiques”, “Las Alegrías”, “Palanquetas”, “Los Mazapanes” .Otros dulces más son los polvorones, las obleas con miel, las pepitorias de colores y de calabaza, los alfajores, los crocantes buñuelos ya sea solos o con su jarabe de panela o guayaba, los dulces de leche, los macarrones de piñón, los cochinitos y burritos de panela, los limones glaseados, las frutas cubiertas, las cocadas, los merengues en sus diferentes formas, jamoncillos y muchos dulces más.

Fiesta del Libro

Presentando la cuarta edición de la Fiesta del Libro que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en San Jerónimo Caleras, con más de 25 actividades para personas de todas las edades, en esta edición habrá impartición de talleres para acercar a la lectura a niños desde la primera infancia, también incluye tres presentaciones literarias, así como funciones musicales, de cuentacuentos y teatro, con el objetivo de incentivar la lectura y la creación literaria como una actividad cotidiana.

Cine Francés

La 23° edición del Tour de Cine Francés, está presentando siete grandes producciones en las Salas de cine del CCU BUAP del 15 al 22 de noviembre en diferentes horarios. En ésta edición del Tour se tocan temas relacionados con los procesos humanos y las estructuras familiares en las películas “En buenas manos” (Jeanne Henri, 2018) o “Mi niña” (Lisa Azuelos, 2019), que cuestionan el papel de la maternidad, mientras que la comedia romántica “Un amor a segunda vista” (Hugo Gélin, 2019) toma por tema principal el sacrificio laboral en una pareja.

En “Amanda” (Mikhaël Hers, 2018) se enfrenta a nuevas responsabilidades después de que un atentado terrorista haya quitado la vida a su hermana. Por otra parte, se viaja a 1897 con “Cyrano, mon amour” (Alexis Michalik, 2019), adaptación de la pieza de teatro del mismo director que nos da su visión de la creación de la obra “Cyrano de Bergerac” por el autor Edmond Rostand. El thriller “El misterio del Sr. Pick” (Rémi Bezançon, 2019), lleva a Bretaña para seguir la pista del misterioso escritor de una novela exitosa. Finalmente, en “Blanca como la Nieve” la directora Anne Fontaine, ofrece una versión oscura y contemporánea del cuento de los hermanos Grimm.

Concierto

Con lo mejor de sus éxitos y nuevo disco Enrique Guzmán se presentará en concierto este sábado 16 de noviembre en el Auditorio Metropolitano a las 20:30 horas. Un show único y memorable, el indiscutible grande del rock and roll, icono de la música en Latinoamérica, está conmemora su sexagésimo aniversario en grande. Así Enrique cantará durante más de 90 minutos las canciones representativas de su carrera acompañado de sus músicos y coristas, pero también habrá dos sorpresas en este concierto, ya que se esperan algunos duetos en esta velada.

Los boletos se pueden adquirir en las taquillas del lugar sede o en el sistema electrónico de Súper Boletos en localidades de: Zona Gran Vip $2,420, Vip $1,980, Zonas Especial y Preferente $1,650, Luneta central $1,320, Luneta lateral $1,100, Balcón inferior $715, Balcón superior $385 pesos respectivamente.