Se estaba sintiendo el retraso en transporte público: Miguel Barbosa

El gobernador afirmó que la prueba piloto del transporte público nocturno será ampliada.

Se estaba sintiendo el retraso en el transporte público, aseveró el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, al poner en marcha el transporte público nocturno llamado Clarobus.

Afirmó que la prueba piloto se ampliará, “cuando tenemos que pensar en formas más modernas de movilidad, cuando estemos en condiciones de responder con recursos públicos y tomar acciones al respecto”, dijo.

Durante su discurso, el mandatario estatal señaló que se encuentra trabajando para ganar todos los días la confianza de la gente.

“Quien para y no responde con politicas públicas para atender el crecimiento de las metrópolis, se rezaga lustros y décadas; y en Puebla se está sintiendo el rezago en su zona metropolitana”, señaló.

“El propósito de las acciones de gobierno es provocar un conjunto de acciones que tengan que ver con la mejora de las condiciones de vida”, aseveró.

Por lo tanto, señaló que la ciudad de Puebla en su zona conurbada de que la confirman siete municipios, es una mancha urbana, la cuarta más grande del país, la que necesita estar a la altura de la gran metrópoli.

En referencia a pasadas administraciones, sentenció que se ha tardado las acciones gubernamentales en poner en acción muchas políticas públicas que tengan que ver con el nivel de desarrollo.

“Los temas de movilidad tienen que verse así, el transporte nocturno tiene que ser visto como una necesidad a resolver, porque no paran, las ciudades, cuando crecen no duermen y no todos tienen para poder realizar sus traslados de manera privada”, aseveró.

Por lo tanto, dijo, la mayoría requiere transporte público y la autoridad tiene que garantizar que se provea con comodidad y seguridad.

Guillermo Aréchiga Santamaría, secretario de Movilidad y Transporte, explicó que este programa cuenta con 10 unidades conectadas al C5 por medio de cámaras de video vigilancia y botones de alerta para un traslado seguro y a un costo económico.

Recordó que la prueba piloto tendrá una duración de 90 días, el servicio se brindará de las 22:00 a las 05:00 horas.

Aprobación

Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla (Canaco), Rafael Herrera Vélez, aprobó el servicio nocturno de transporte público Clarobus.

“Esto dará la oportunidad de que la gente, pese al horario, tenga la movilidad que requiere por motivos de trabajo o simplemente por diversión”, aseguró.

Pero al mismo tiempo, pidió una verdadera estrategia de seguridad para inhibir los asaltos a pasajeros en este sistema del transporte colectivo.

Y es que, dijo, existen varias razones positivas para que se implemente este programa, que en su primera etapa piloto que abarcará cinco rutas de la zona metropolitana incluidos los municipios de Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.

Dijo que en Puebla es la primera y más importante su dinámica que se caracteriza por los altos índices de movilidad, por lo que se necesita de mucho transporte para desplazarse.

Señaló que las principales capitales del mundo cuentan con servicios de este tipo, por lo que sin lugar a dudas esta iniciativa hará de Puebla un estado más competitivo.

Señaló que hay ocasiones que la gente no acepta una oferta laboral nocturna, porque es más caro el transporte público en este horario.

Por lo tanto, una gran cantidad de negocios tienen que cerrar más temprano sus puertas, porque los clientes o los trabajadores de los mismos no tienen los medios para regresar a sus casas, resaltó.

De este modo, consideró que es justo el costo del pasaje en 15 pesos por unidad, lo anterior al sostener que el viaje en un taxi o Uber es casi 10 veces más caro.

Las unidades y recorridos

El costo por el servicio es de 15 pesos, las salidas se darán desde El Paseo Bravo hacia los siguientes recorridos: