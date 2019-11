Rechaza Miguel Barbosa que detención de Felipe Patjane sea un asunto político

El mandatario señaló que los personajes de la vida pública que opinan de la detención del alcalde de Tehuacán, conocían desde hace mucho las acusaciones de abuso de poder y corrupción.

La detención a cargo de elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y proceso penal que enfrenta el presidente municipal de Tehuacán no es un asunto político aseguró el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien además garantizó que el gobierno del estado otorgará la ayuda para que prevalezca la gobernabilidad en aquella demarcación, especialmente en temas de seguridad.



“En absoluto es tema político porque esto ustedes lo saben que ya veía ocurriendo desde hace varios meses y el tema de las pruebas que se recabaron están tomadas de ahí mismo y tiene que ver con un desfalco de mucho dinero y todo eso está en los expedientes y carpetas, nada de tema político, nada de ahijados políticos, nada de nada”, refirió el mandatario local.

El gobernador señala que la detención del alcalde Felipe Patjane es por un asunto de corrupción y abuso de poder, no hay un fondo político.







El mandatario explicó que la orden de aprehensión del presidente municipal de Tehuacán corrió a cargo de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial no del Poder Ejecutivo, luego de denuncias por asuntos de corrupción y abuso de autoridad.



“Lo que puedo decir es que hasta donde tengo conocimiento el señor presidente cometió diversos delitos en agravio del patrimonio de Tehuacán . Eso no tiene importancia si tuvo o no una plática con el secretario de gobernación preguntenselo a él, no veo que haya un asunto de qué opinar, ellos tienen que explicar, pero a mí no me involucren”, dijo el mandatario local.



El gobernador dijo que los personajes de la vida pública quienes opinan de la detención del alcalde Felipe Patjane Martínez conocían desde hace mucho el tema de aquella demarcación, pues incluso hay solicitudes de revocación de mandato que en su momento tendrá que atender el Congreso del Estado, no el Poder Ejecutivo.



Miguel Barbosa señaló que la presunción de inocencia está garantizada a cargo de las autoridades correspondientes, la que precisa que nadie debe ser declarado culpable hasta que se emita un dictamen final del proceso penal o judicial.



En este orden, dijo respetar la opinión del senador Ricardo Monreal Ávila: “respeto mucho lo que diga el senador, aquí en Puebla los alcaldes no tienen fuero, la presunción de inocencia se refiere a otra cosa: nadie será considerado culpable hasta que se acredite y aquí ya hay un conjunto de pruebas por las cuales el juez dicte un orden de aprehensión y ya se llevarán a cabo las etapas del debido proceso y aquí a nadie se ésta sentenciando.

La presunción de inocencia tiene que ver con no ser considerado culpable a nadie hasta que en cumplimiento a las distintas etapas se éste acreditando, ahorita fue orden de aprehensión y después estará sujeto a proceso o no hasta que se llegue a una sentencia”, explicó el mandatario.



Por otra parte, el gobernador respondió a la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva huerta Villegas, pues dijo que mejor “ponga las barbas a remojar”, ya que en los gobiernos de su partido se consumó la corrupción más grande en la historia reciente de Puebla.



“Que pongan sus barbas a remojar porque en los gobiernos del PAN se alojó la corrupción más incitada”, así el gobernador reiteró que el asunto no es un tema político como varios personajes en la vida pública lo han especulado, sin fundamento.



Sin advertencia a los presidentes municipales



El caso de Tehuacán es un asunto particular, pero no es una advertencia para el resto de las y los presidentes municipales, afirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pues desde hace varios meses la corrupción y el abuso de autoridad se documentó en aquella demarcación y las organizaciones civiles y regidores actuaron en consecuencia.



“No es ningún llamado, ninguna advertencia, es un caso particular, no es ningún llamado, ninguna advertencia, ningún ejemplo, es un caso particular en donde se abusó del cargo público en extremo es una historia no nueva a ustedes les consta”, refirió el mandatario local.



En este orden, respecto a la revocación de mandato que prevalece en contra del alcalde de Tehuacán y otros munícipes, dijo que es responsabilidad exclusiva del Congreso del Estado atender esta solicitud.



En tanto se resuelve el proceso penal de Felipe Patjane Martínez, el gobernador señaló que coadyuvará en asuntos de seguridad pública en aquella demarcación, pues es una obligación del estado, para todos los municipios.