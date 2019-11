Alcaldía desinstalará 35 puentes peatonales; serán sustituidos por pasos a desnivel

Las estructuras con escaleras no cumplen con los principios de movilidad, indicó la Secretaría de Movilidad.

Durante el 2020, la Secretaría de Movilidad aplicará 21 millones de pesos para retirar 35 puentes peatonales y los reemplazará pasos a desnivel, similares al del bulevar Hermanos Serdán y Galerías Serdán.

En la comisión de Movilidad, los regidores conocieron que de acuerdo con los 600 mil pesos que costó desinstalar el puente de la Central de Autobuses de Puebla (CAPU), se estima el uso de recursos para generar el nuevo proyecto de movilidad que sí cumplirá con la norma.

La generación de los pasos a desnivel tendrán un costo alrededor de 400 mil pesos, cada uno; hasta el momento la autoridad tiene 15 peticiones ciudadanas.

La Directora de Planeación y Proyectos de la dependencia, Rubí Vázquez acentuó que ese tipo de estructuras con escaleras no cumplen con los principios de movilidad, principalmente para las personas con alguna discapacidad y tercera edad, además son obsoletas.

Reveló que en la Secretaría de Movilidad realizaron un estudio en las vialidades que cuentan con seis y ocho carriles de circulación vial, áreas en donde se encuentran las estructuras y son desechadas por los ciudadanos no por falta de educación sino porque también quitan tiempo.

Advirtió que de las 72 estructuras peatonales aéreas que existen en la Angelópolis 35 se localizan en avenidas primarias: bulevares Norte, Atlixco, Atlixcáyotl, Vicente Suárez, Carmen Serdán, 5 de Mayo, además de la prolongación de la Avenida Reforma, Esteban de Antuñano, Avenida Fidel Velázquez y 14 Oriente, carreteras federales a Tehuacán y a Tlaxcala.

Aplaudió que ejecutar este tipo de proyectos sociales, permitirá desincentivar el uso de unidades motoras, se dará una mayor visibilidad a los peatones, se reducirán las distancias y tiempos durante recorridos, las velocidades vehiculares en automático se contraerán y la seguridad será mejor para los peatones.

Bolardos

Los bolardos instalados en algunas calles de Puebla son parte del trabajo realizado en los 15 cruceros más peligrosos de la metrópoli, que irán mutando hasta lograr que ese especio sea una acera libre o un área segura para el peatón, indicó la secretaria de Movilidad, Alejandra Rubio Acle.

“La idea que los bolardos no sean de por vida sino más bien volverlos una zona para que el peatón pueda circular seguro y si no les da tiempo llegar de un extremo al otro el área en el que te quedes no sean los 40 centímetros de banqueta”.

Precisó que la meta es visibilizar al peatón por ser el más afectado por la mala cultura vial de los automovilistas, que aún prevalece y han ocasionado una serie de incidentes mortales.

Las cuadrillas han instalado guarda peatones en el bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente, además de la prolongación de la Avenida Reforma y la 37 Norte y se pretende que antes del uno de enero del 2020 se finalice la instalación de los 13 bolardos que restan.

Reiteró que las aceras no reúnen las características para amparar a los peatones y así tendrán el tiempo necesario para atravesar las avenidas donde circulan los automovilistas a exceso de velocidad pero con las nuevas reglas tendrán que reducir su velocidad.