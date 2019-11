La clase política en el estado mostró discrepancia en torno al despido de personal del gobierno del estado, y es que mientras el presidente Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, avaló la limpia ante la presencia de aviadores y operadores electorales del PAN; la líder del albiceleste, Genoveva Huerta Villegas, recriminó la “estrategia” de despedir a mil personas para que después se contraten a dos mil “amigos y compadres” del gobernador, Miguel Barbosa; por su parte el PRI afirmó que se tienen que generan las condiciones para generar fuentes aborales.

Y es que, la Secretaría de Administración, Rosa Urtuzuastegui Carrillo, solicitó por medio del oficio SA/016/2019, que se reduzca el número de personal en 15 por ciento, como una estrategia de austeridad, los despidos se tienen que concretar el 19 de este mes.

La dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, reprobó el despido de personal del Gobierno del Estado, pues afirmó que esta estrategia es la de despedir a personal para colocar a dos mil empleados “amigos y compadres” del gobernador, Miguel Barbosa.

En conferencia de prensa, la líder estatal del PAN refirió que al inicio de la actual administración este instituto político criticó el engrosamiento de la burocracia, por lo que éste se concretará al despedir a mil empleados para colocar al doble de simpatizantes de la Cuarta Transformación.

“Nosotros dijimos que únicamente serviría para incrementar la burocracia, pues como se ha publicado en distintos medios el gobierno despedirá al 15 por ciento de los trabajadores de cada dependencia, pero dará entrada a más de dos mil amigos y compadres, en resumen Morena no cumple, no cumple con detonar la economía al contrario estamos retrocediendo, incluso a nivel nacional como ya se dio a conocer por parte del INEGI, Morena no cumple con la creación de empleos, hoy se registran los índices más altos de desempleo esto dicho por organismos serios”, dijo la líder panista.

Agregó que al cumplirse 120 día del gobierno que encabeza Miguel Barbosa no habido resultados en diferentes rubros, principalmente en seguridad, pues hasta la fecha no se han concretado la contratación de empleados y la adquisición de patrullas; pero además reprobó que se concreten despidos en el gobierno del estado.

PRI pide revisión minuciosa del personal

Por separado, el dirigente estatal del PRI, Lorenzo Rivera Sosa, criticó los despidos, pues dijo que el gobierno de la Cuarta Transformación se comprometió a generar empleos, por ello le aposto a la atracción de empresas como fuentes laborales.

“Habrá una reducción del personal de 15 por ciento donde tienen un empleo y confiaron por Morena y están afligidos estaremos atentos que se cumpla con esos compromisos”, dijo el líder priista, al señalar que muchos de quienes serán despedidos probablemente confiaron en Morena.

Avala Morena despidos del gobierno

En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, avaló que se realice una limpia en el gobierno del estado, pues hay presencia de aviadores y operadores políticos quienes favorecieron al PAN y reprochó que el albiazul ahora critique lo que en su momento concretó con 14 mil burócratas quienes no coincidían con Rafael Moreno Valle Rosas.

En entrevista, el líder del Congreso del estado señaló que “hay mucho aviador y plazas fantasma que se tienen que revisar muy bien porque ahí se va gran parte de presupuesto y del dinero de toda la ciudadanía en mantener operadores, aviadores y estos puestos fantasma. Yo creo que la gente que no cumpla con las expectativas del gobierno que se tiene, pero eso es una cuestión que digo a modo personal”, dijo.

En este orden señaló que es respetuoso de las decisiones que asuma la Secretaría de Administración, pues es necesario revisar dependencias como las Secretarías de Salud y la de Educación las que tienen las más amplias y que en su momento fueron utilizadas como las de mayor operación política-electoral para favorecer al PAN.

Agregó que en el gobierno de Rafael Moreno Valle hubo 14 mil personas despedidas, quienes emprendieron demandas laborales, incluso muchos de ellos han buscado a las y los diputados locales y al gobernador, para que se concrete su reinstalación, de acuerdo a sus procesos laborales que emprendieron con jueces federales.

“Ellos (el PAN) hicieron una cantidad enorme de despidos injustificados, ellos son los que metieron a los operadores políticos y son los que utilizaban las secretarias como parte de su estructura de organización electoral, es lo que ahora se tiene que componer, todo ese desbarajuste se tiene que componer, mientras que el PAN gobernó y se tiene que regresar a un gobierno que gaste exclusivamente en lo que tiene que gastar en su operación”, dijo.

Y es que, el gobierno del estado anunció un recorte de personal, por ello es que Biestro Medinilla avaló las acciones con el objetivo de que se quede únicamente la gente comprometida con la Cuarta Transformación.

Cabe señalar que, los burócratas deben dejar de laborar a el 29 de noviembre y este despido se trata tan solo de la primera etapa.