El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto refirió que parte del recorte de personal y relevos en las sub secretarias de la dependencia que encabeza tienen que ver con el fortalecimiento de la administración pública estatal, pero también se reservó detalles de la renuncia obligada de José Luis Márquez.

El funcionario estatal dijo que exclusivamente el gobernador tiene la facultad de remover a funcionarios, por lo que no dio el detalle de la salida del priista José Luis Márquez, aunque puntualizo que los audios escándalos y las hipótesis que ventiló un medio de comunicación son solo supuestos sin pruebas.

“El gobernador solicitó que se diera la renuncia que pudiera salir creo que tiene que ver con la intención de reforzar ciertas áreas, los medios han ventilado hipótesis que si es parte de una cosa, que si es del audio escándalo, esos son supuestos. El gobernador entiendo que él toco el tema y no ha identificado un tema en particular y hay que dejarlo así y creo que es parte de los movimientos para fortalecer las áreas ahora que el nuevo gobierno va arrancando”, dijo el funcionario.

José Luis Márquez habría incurrido en actos de corrupción, según audio escándalos que se dieron a conocer; sin embargo, no hay pruebas que confirmen esta información, mientras que el gobernador, Miguel Barbosa no dio más detalle de la salida del priista y solo se limitó a mencionar que él mismo solicitó al renuncia del ex funcionario.

Por otra parte, Manzanilla Prieto rechazo tener rencillas con el sub secretario David Méndez Márquez, incluso refirió que el subsecretario de desarrollo político es una persona cercana al jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

“No tengo rencillas con nadie, no sé si alguien tenga rencillas conmigo, yo soy secretario de gobernación, he sido tres veces secretario, tengo trayectoria larga, paz y amor con todos, él es el subsecretario definido por el gobernador que se dedique a su trabajo como lo hacen todos los subsecretarios en sus tareas y responsabilidades y no tengo ningún problema con él y con nadie, puedo hablar por mi”, dijo Manzanilla Prieto.

Subsecretarios y directores de área definirán salida de personal

En otro punto, el secretario de gobernación informó que serán los subsecretarios y los directores de cada área quienes decidan el personal que será despedido, todo con base al desempeño de sus funciones, pero los trabajadores de base no serán tocados.

“Los criterios para esos recortes, tienen que ser criterios con base a resultados de la gente y se tendrá que hacer una evaluación las oficinas de los subsecretarios y directores, si hay número de gente que se dará de baja, pero no a la gente de base”, dijo.

Esta será la segunda ocasión en la que se haga una “limpia” en la Segob, pues Manzanilla Prieto refirió que tiempo atrás la nómina se redujo ya que había personal que trabajaba por fuera, es decir asesores, pero tampoco confirmó la presencia de aviadores, como lo afirmó el gobernador.

“Nosotros habíamos hecho una limpia tiempo atrás, después había gente por fuera en términos que estaban por fuera, en la transición se recortó a la gente que estaba ahí y es la gente que trabaja en las distintas áreas y regiones”, dijo.

El secretario dijo que en términos del oficio que giro el pasado 19 de noviembre la Secretaría de Administración habrá un recorte del 15 por ciento en cada dependencia.

Segob no intervendrá en policía de Aljojuca

En otro punto, Manzanilla Prieto refirió que el gobierno estatal no tiene contemplado intervenir en la seguridad pública de Aljojuca, a pesar de las protestas de los pobladores, dijo que continua el dialogo con habitantes de aquella zona quienes bloquearon la carretera El Seco-Esperanza.

Parte de los acuerdos hasta este martes fue que se dieran de baja a siete elementos policiales quienes habrían participado en un robo concretado el pasado domingo y sorprendidos por los lugareños quienes detectaron una camioneta con mazorcas robado de las tierras de cultivo de la comunidad.

Ante esta situación, Manzanilla Prieto refirió que los acuerdos fueron que “se dieran de baja a siete policías municipales que se hicieran las denuncias correspondientes en la FGE, que se hagan cateos donde se dice que pueda estar la mercancía robada, ésta avanzando en esas solicitudes y todavía estamos con algunos temas adicionales y pedían la remoción del presidente municipal, pero ese no es tema que competa a nosotros, al día de ayer casi terminamos con todo y ellos tenían otros puntos”, dijo.

El secretario de gobernación dijo que ante estos hechos el gobierno del estado solo reforzará la seguridad y estas acciones serán conjuntas con la Guardia Nacional, pero no se intervendrá en la policía municipal.