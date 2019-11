La Junta de Gobierno y Coordinación Política que encabeza, Gabriel Biestro Medinilla, acordó la noche del lunes la terna para la elección del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), los nombres son Francisco Romero Serrano, cercano al gobernador, Miguel Barbosa Huerta; además de Juan Carlos Díaz Carranza y Salvador Sánchez Ruanova.

Acuerdo Terna Auditor Puebla by Intolerancia Diario on Scribd

El documento (filtrado al reportero de e-consulta, Héctor Llorame), señala que este acuerdo de la Junta de Gobierno debe someterse a la votación del pleno del Congreso del Estado, así el próximo titular de la Auditoría Superior del Estado asumirá el cargo por siete años, es decir, del 29 de noviembre de 2019 al 28 de noviembre de 2026.

El documento fue avalado por Valentín Medel Hernández, coordinador del PT; Liliana Luna Aguirre, coordinadora del PRD; Carlos Morales Álvarez, coordinador del Movimiento Ciudadano; Pablo Kuri Carballo, representante del Partido Verde Ecologista de México; Gerardo Islas Maldonado, representante de Nueva Alianza; Uruviel González, representante de Comrpomiso por Puebla y por el coordinador de Morena, Gabriel Biestro Medinilla.

El priista Javier Casique Zárate y la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia se manifestaron en abstención; sin embargo, aún cuando ellos decidan no votar en el pleno el bloque de Juntos Haremos Historia y sus aliados elegirán con las dos terceras partes al próximo titular del órgano fiscalizador del estado.

Falta de transparencia y hermetismo en Congreso

El presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, mostró total hermetismo y falta de transparencia en los acuerdos tomados en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, incluso manifestó que los trascendidos solo pretendían descarrilar los acuerdos entre los coordinadores de los Grupos Parlamentarios.

"He visto que han salido filtraciones y demás que no se buscan descarrilar el acuerdo que estoy intentando lograr, que todos estamos intentando lograr dentro de la Junta, realmente las motivaciones no son limpias las que están haciendo que pasen estas cosas y de todos modos vamos a intentar que salgan, no puedo hablar de nada oficial porque no lo hay".

Hasta este martes por la mañana, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente del órgano de deliberación responsable de emitir una terna de aspirantes a la ASE negó acuerdos; sin embargo, más tarde el mismo Congreso local emitió la convocatoria para la realización de la sesión ordinaria del miércoles que se llevará a cabo a las 14 horas con el único objetivo de nombrar al titular del órgano fiscalizador.

Incluso el diputado local descalificó que se hayan presentado filtraciones de audios, desde la semana pasada, pues dijo que se trata de espionaje y continúo negando acuerdos, al afirmar que estas mesas de trabajo con los coordinadores seguirían el miércoles por la mañana.

Y es que, de acuerdo con versiones filtradas, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena tomó la decisión de la terna, situación en la que estuvieron de acuerdo el resto de las y los coordinadores, incluso la diputada panista Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien después de ser ventilada en las grabaciones este lunes voto en abstención.

Por separado, el coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez lamentó las filtraciones de los acuerdos pues es "falta de ética" y se mantuvo en la postura de que no hay acuerdos, horas antes de que finalmente el pleno del Congreso del Estado, vote el dictamen.

Los perfiles

Con tan solo las dos terceras partes del Congreso del Estado se puede elegir al titular de la ASE, Francisco Romero Álvarez es cercano al gobernador Miguel Barbosa Huerta, incluso, en los dos procesos electorales ordinario y extraordinario lo apoyo en todo momento.

Francisco Romero Serrano, quien dirige Sindemex, un gremio empresarial, le organizó reuniones al mandatario local cuando fue candidato al gobierno del estado, incluso fue al único grupo de empresarios a quienes el gobernador no hizo ningún reproche, pues al resto de inversionistas les reiteró que fueron serviles al morenovallismo.

El expriista, competirá con Juan Carlos Díaz Carranza, quién es contador de profesión y actual funcionario de la ÁSE; además de Salvador Sánchez Ruanova quién se ha desempeñado como auditor externo.

Será este miércoles cuando el Congreso local defina al titular de la ASE, con las dos terceras partes del pleno.