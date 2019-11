Por el saqueo de bienes inmuebles en Casa Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, ordenó al área jurídica la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y esta institución ya realiza las investigaciones correspondientes.

Luego de que Intolerancia Diario diera a conocer el saqueo de bienes inmuebles de Casa Puebla, el mandatario local ordenó que el titular del área jurídica, Ricardo Velázquez, junto con un notario sacaran un inventario de lo que dejó la administración interina, la que por cierto no ocupó el inmueble y tampoco tuvo una adecuada entrega-recepción de éste.

"Mandé al consejero Jurídico con un notario público hacer una certificación notarial de lo que recibimos, el contraste entre el inventario que recibió (...) Yo pregunté en su momento y me dijeron que nunca el gobierno de Gali le entregó al gobierno interino, nunca eso es lo que me dijeron ellos, no sé si sea cierto o no", dijo el mandatario local.

Barbosa Huerta dijo que cuando conoció de la investigación realizada por Intolerancia Diario, respecto al faltante de artesanía de Talavera, cuadros artísticos, esculturas, electrodomésticos, percheros, pantallas, entre otras cosas, se procedió penalmente en contra de quién resulte responsable.

Así ordenó a Ricardo Velázquez "se va usted con una notaría y certifique lo que hay en Casa Puebla, entonces simplemente el contraste entre lo que decía tener el gobierno interino y la certificación notarial de nosotros y si hay una diferencia ese fue el asalto, así de sencillo. Hay una investigación en la Secretaría de la Función Pública respecto a ese tema y no sé si haya o no hasta una denuncia penal, sobre los faltantes posibles entre las diferencias, entre lo que nosotros recibimos y lo que decían", explicó el mandatario local.

Fue el pasado 11 de noviembre cuando por medio de una solicitud de información se dio a conocer el saqueó que se realizó de Casa Puebla, la que fue habitada por varios gobernadores, los últimos Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle Rosas.

En este orden, el gobernador dijo que se llegará hasta las últimas consecuencias en torno a este tema, pues lamentó que hayan desaparecido objetos que son propiedad del estado.

Rechaza Miguel Barbosa injerencia en nombramiento de Francisco Romero

En otro punto, el gobernador pidió que el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano, ejerza su función sin corrupción y que no ocupe este cargo como un garrote político o de amenaza en contra de los 300 entes públicos fiscalizables.

“Independencia, autonomía y legalidad en su desempeño y no como ha ocurrido en otros tiempos con dolos políticos, como garrote político, amenazas a diferentes instancias, no puedo decir más este es otro momento en la vida pública del estado, otro momento. Yo no admito ninguna, lo que dijeron de derechos humanos que había sido mi asesor en materia electoral, yo no conocía hasta cinco días posteriores a que llego a su cargo”, dijo.

Rechazó que él haya ordenado el nombramiento, por medio del Poder Legislativo, de Francisco Romero Serrano, pues esa solo fue una decisión de las y los 41 legisladores locales, situación en la que el Poder Ejecutivo no interfiere.

"Yo no he aceptado ninguna petición de diversos aspirantes de auditor superior del estado, para no provocar ningún tipo de interpretación, ni generar favoritismos ni nada, es un tema del Congreso no es un tema mío, conozco a muchos”, dijo.

En este orden, refirió que conoce algunas personas quienes aspiraron a este cargo pero ninguno fue su recomendado, así quien ahora ocupa este lugar es porque así lo consideró el Poder Legislativo considerando sus propios criterios.

Incluso, el mandatario local dijo que las filtraciones en medios de comunicación forman parte de la vida política, pero no significa que él interfiera en los nombramientos de los titulares de los organismos.

Juan Daniel Gámez Murillo llega a Infraestructura

Heliodoro Luna Vite fue relevado del cargo de la Secretaría de Infraestructura (SI) y su lugar fue ocupado por Juan Daniel Gámez Murillo, confirmó el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien señaló que el ahora titular de la dependencia estatal ocupó el cargo del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE).

“Así es, hoy ya es. No, yo tomé una decisión y ya, no hablaré más de eso”, confirmó el mandatario local en conferencia de prensa, al tiempo de señalar que en su administración seguirán los cambios que considere pertinentes, pues apenas comienza su gobierno.

Con la salida de Heliodoro Luna Vite, quien fue acusado por el gobernador por la filtración de diversa información, ya son cuatro los relevos de la presente administración, ya que Karen Berlanga dejó la Secretaría de la Función Pública para asumir la titularidad del ISSSTEP; María Concepción Lugo Alarcón fue relevada del cargo de Secretaria de Administración y la antecedió Salomón Kuri Contreras.