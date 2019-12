Durante la conferencia matutina de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó los incidentes violentos que se registraron dentro y fuera del Palacio de Bellas Artes cuando elementos de la comunidad LGBT fueron atacados por un grupo de campesinos zapatistas, quienes pretendían retirar una pintura de Emiliano Zapata.

En ese marco, el mandatario federal señaló que el conflicto que tiene la familia de Emiliano Zapata y el gremio zapatista será atendido por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, al exponer que es necesario un diálogo para llegar a un acuerdo.

Diversas miradas artísticas en torno a Emiliano Zapata convergen en exposición conmemorativa en el @mbellasartes. #ZapataDespuésDeZapata pic.twitter.com/m9v4ywu70n — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) December 10, 2019

Al ser cuestionado sobre la pintura en la que se muestra al revolucionario desnudo, con zapatillas, feminizado y montado sobre un caballo blanco expuso no sentirse incomodo con la obra titulada “La Revolución”.

"No, no me incomoda, pero yo no soy miembro de la familia Zapata, soy amante de la libertad, pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación".

Por otro lado, López Obrador consideró la pintura como un homenaje, que entra dentro de los hechos a lo largo de este año al que se le dedicó al Caudillo del Sur.

Batalla en Bellas Artes

Este martes, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores (UNTA) arribó al Palacio de Bellas Artes para exigir la retirada de la obra que, de acuerdo a su punto de vista, ofende al Caudillo del Sur.

Por ello, ingresó un grupo de personas de la comunidad LGBT quienes pidieron tolerancia y lamentaron la predominación del machismo.

Jóvenes #LGBT que acudieron para que no se quitará la imagen de Emiliano Zapata en el @mbellasartes fueron agredidos a golpes por presuntos #Zapatistas #video: @isidrocorro



pic.twitter.com/CeWrFIR1nz — Escándala (@escandalamx) December 10, 2019

Primero fueron insultos y minutos después, fueron las agresiones físicas.

Hasta el momento, la pintura de Emiliano Zapata sigue en exhibición.

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura lamentaron los hechos y condenaron todo tipo de violencia.