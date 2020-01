La agrupación surcoreana BTS se adueñó de los festejos de año nuevo en Times Square, Nueva York, al congregar cientos de fanáticos al tradicional festival Dick Clark´s New Year´s Rockin Eve.

Cerca de un millón y medio de personas se dieron cita en la famosa avenida durante el festival conducido por Ryan Seacrest y Lucy Hale y que contó con las presentaciones de artistas como Post Malone, Alanis Morrissette, Paula Abdul, Dua Lipa y Jonas Brothers, entre otros.

BTS (Beyond The Scene en inglés) interpretó el tema Boy with Luv, el primer sencillo de su producción Map of the Soul: Persona, lanzada en abril. Durante Make it Right, los integrantes de la banda RM, Suga, Jimin, J-Hope, V, Jin y Jungkook se acercaron sus fanáticos, que desde horas antes se encontraban en sus lugares en espera del show, según el reporte de medios estadounidenses.

“Es increíble, cubrimos las preparaciones por muchos años y nunca hemos visto algo como esto, queríamos mostrarles este video… cientos de personas ya están aquí, grandes fans de la boyband coreana BTS”, dijo una corresponsal de ABC News.

Desde la mañana, decenas de integrantes de Army, como sus fans son denominados, abarrotaron las calles para presenciar el ensayo y la prueba de sonido. “Me gusta como ellos difunden el mensaje de amarse a uno mismo”, indicó una fan para AP.

“Todo por BTS, nos han ayudado y hacen todo lo posible para asegurase que sepamos que nos aman, por lo que debemos mostrárselo también. Tenemos que hacerles saber que son amados, que son increíbles, talentosos y que valen la pena cada segundo de nuestro tiempo”, dijo otra Army.

.@BTS_twt took the world by storm in 2019, and now they're here to take Times Square into 2020! This #kpop sensation is performing live (with luv) right now. pic.twitter.com/SrmXWAmUmU — Times Square (@TimesSquareNYC) January 1, 2020

Este año, BTS se convirtió en el primer grupo, después de The Beatles, en colocar tres álbumes en el primer lugar de la lista de Billboard 200 en menos de un año, mientras, con Boy with Luv se hicieron del video más visto en YouTube en 24 horas. También, se estima una ganancia de más de 117 millones de dólares con su más reciente gira “Love Yourself: Speak Yourself”.

A pesar de los logros, la banda fue excluida de las nominaciones a los Grammy 2020. Su empresa, Big Hit Entertainment y Columbia habían enviado una petición para que se les considerara en la categoría Álbum del año y se esperaba su participación para Mejor Duo/Grupo Pop.

“La tenue relación de los Grammy con la raza es difícilmente un secreto. En sus 61 años de historia solo 10 artistas afroamericanos han ganado el premio al Álbum del año, mientras, muchos otros artistas no blancos son relegados a categorías de R&B o rap”, advirtió Bryan Rolly en un artículo de Forbes. “BTS continuará en gira y lanzando música, y los fans seguirán apoyándolos sin cesar, independientemente del reconocimiento de los Grammy”, finalizó.