Le secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto rechazó su salida de la dependencia estatal y conminó a "no hacer caso a chismes", esto ante los trascendidos de su separación del cargo para nuevamente asumir la diputación federal.

"No hagan caso a chismes, no hagan caso a buenos deseos de algunos o malos deseos de otros, mejor consideremos que no pasa nada hasta que pase. Dejémoslo en lo que acabo de contestar", dijo el funcionario.

Entrevistado, en el marco de las Jornadas Ciudadanas, Manzanilla Prieto desmintió su salida de la dependencia estatal y reiteró que "no pasa nada hasta que pase", con ello refirió que está enfocado a trabajar en la labor que le confió el gobernador, Miguel Barbosa.

Fue el lunes cuando el mandatario local rechazó la llegada de Carlos Meza Viveros a esta dependencia estatal, a pesar de que fue uno de sus más cercanos colaboradores en la pasada campaña electoral.