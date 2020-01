El auditor superior del estado, Francisco Romero Serrano, aseguró que los sistemas de control para Ayuntamientos, y dependencias públicas tienen al menos diez años de obsolescencia, lo que genera que los sujetos de revisión presenten problemas al no existir una armonización con la legislación federal

En entrevista el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) expresó que como auditor externo que trabajó para diversos sujetos de revisión, conoce el tema, y la obsolescencia de los sistemas lleva a que en un momento determinado los presidentes municipales caigan en un estado de indefensión.

Comentó que lo anterior ha generado que se diga que la Auditoria es un garrote político pero se trata del desconocimiento en las áreas técnicas.

Romero Serrano reconoció que en el presupuesto de éste año no se contemplan los recursos para la armonización con la federación, y pidió a los diputados reconsiderar el asunto, y que se haga a un lado el tema político para ponerse de acuerdo, de lo contrario no se va a dar certeza a los municipios.

Expresó que una de las tareas que se tiene este año es enviar las propuestas de reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, ya que hay un rezago.

Explicó que en las lagunas que tiene la ley, es que no existen sanciones para el personal interno, ni tampoco se prevé algún tipo de sanción de tipo solidario respecto a los auditores externos, sobre todo quienes llevan a cabo auditorías sin reflejar diferencias cuando en realidad existe algún tipo de discrepancia entre lo manifestado por el sujeto de revisión y los hallazgos hechos por la auditoría superior.

“Si la Auditoria Superior encuentra hallazgos diferentes a los encontrados por los auditores externos, existe la razón para demostrar que no están cumpliendo con su trabajo y entonces basado en ello se establecerán sanciones a ellos”.

Asimismo, anunció que en 2020 se trabajará de la mano con el Sistema de Administración Tributaria, Seguro Social, así como Infonavit para cruzar información sobre la información financiera a fin de que coincida la información que se presenta.

Enfatizó que el trabajo que realizará estará apegado a derecho y bajo estrictos criterios técnicos por lo que los ciudadanos tendrán la certeza que la ASE no volverá a ser utilizada como “garrote político” en contra de los alcaldes.

Manifestó que se tiene que trabajar como organismo autónomo y con actuación con criterio independiente de conformidad con las normas aplicables a la auditoría de gobierno, así como fomentar una cultura de respeto a los sujetos de revisión y la aplicación irrestricta de la ley.

Los aviadores

Por otra parte, el titular de la ASE reveló que al menos 20 personas, identificadas como aviadores, fueron dadas de baja de la nómina a finales del año pasado porque estaban cobrando su sueldo sin realizar ningún trabajo.

Señaló que en el proceso de entrega-recepción de la ASE se puso especial atención en el tema de los trabajadores, luego que los diputados denunciaron en la Comisión Inspectora la existencia de aviadores.

Comentó que algunas de estas personas se encontraban asignada en áreas para las que no estaban calificadas o algunas no estaban desempeñando el trabajo encomendado por lo que tomó la decisión de realizar un recorte de personal.

"Se trataba de gente que no estaba ubicada en los puestos para los que tenía el perfil, lo cual se nos hizo de extrañar y en la búsqueda de la eficiencia no podemos sostener el personal que no está identificado con el puesto que tenía".

Romero Serrano expresó desconocer si estas 20 personas estaban ligadas al ex titular de la ASE, pero dejó en claro que su baja fue por no cumplir con su trabajo y no por estar relacionado con el ex funcionario.