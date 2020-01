Este fin de semana la comunidad del doblaje mexicano dio a conocer el fallecimiento de la actriz Andrea Arruti, de 21 años, por motivos desconocidos.

A su corta edad, Arruti se había colocado entre los jóvenes talentos del doblaje mexicano al darle vida a varios personajes en series animadas como Izzy en la serie de Disney Chanel Jake y Los Piratas del País de Nunca Jamás, la pony Diamond Tiara en My Little Pony: La magia de la amistad, Sid Chang en Los Casagrandes y Neeko en el videojuego League of Legends.

La joven también era conocida en YouTube al compartir varios vídeos acerca de su trabajo y su vida diaria.

Hasta el momento, diversos actores de doblaje en México y América Latina han emitido sus condolencias.