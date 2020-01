Después de la sesión ordinaria de Cabildo del viernes 10 de enero, la Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, advirtió que no tiene información de que se hayan instalado más bolardos.

Ante la denuncia del regidor morenista Edson Armando Cortés Contreras, luego que los regidores de la comisión de Patrimonio y Hacienda donde aprobaron parar el desarrollo del proyecto en la Zona 30, indicó que se continuó la instalación.

Aceves López acentuó que en caso de que alguna persona o un grupo del personal del Ayuntamiento hayan continuado la acción, se incurrió en irregularidades que pueden ser sancionadas por la autoridad.

Pero dijo que el acuerdo tomado en la comisión de Patrimonio no es válido, pero sí el de la sesión de Cabildo y desconoce que se implementado esa acción.

"La comisión no es cabildo, hasta que no sube a cabildo, yo no puedo mandar una instrucción a ninguna secretaría del ayuntamiento, las comisiones tienen fuerza, pero no son el Ayuntamiento".

Además, acentuó que envió todos los documentos a las dependencias involucradas para que se acatara la decisión aprobada en Cabildo de la máxima tribuna.

“Si no se suspendieron (las acciones) quién lo haya hecho está incurriendo en una arbitrariedad”, refrendó al recordar que carece de información.

En contraparte, puntualizó que investigará la denuncia de Cortés Contreras el dicho del regidor, pero aclaró que se acató la votación de suspender la colocación bolardos después del Cabildo.