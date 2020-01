El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, afirmó que las auditorías a la Universidad Autónoma del Estado de Puebla (UAP) continuarán como lo marca la ley, mientras que la máxima casa de estudios puede recurrir a las instancias legales para su defensa.

Por su parte, la Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que se acabó el plazo para la auditoría preventiva y correrá el tiempo para la fiscalización ordinaria.



"Ya no estamos en los tiempos políticos del acuerdo político en lo oscurito, no podemos dejar que se presione de ese modo a la auditoría, si quieren hacer ese tipo de acciones pues finalmente está en su derecho la universidad, que lo haga, pero no queremos hacerlo más mediático, si hay algún tema en el que se sientan vulnerados los derechos de la universidad, están las instancias correspondientes, creemos que una cuestión es la transparencia, otra es la auditoría, otra es la autonomía, son situaciones diferentes y creo que se fortalece la autonomía fortaleciendo la rendición de cuentas y la transparencia", dijo.



Entrevistado respecto al anunció de la BUAP, para otorgar asesorías gratuitas a los ciudadanos por el costo del reemplacamiento, el diputado local dijo que esta es una forma de presión a los Poderes Ejecutivo y Legislativo; sin embargo, de ese tema se encarga el Poder Ejecutivo, a través de David Méndez Márquez, quien es secretario de gobernación, en cambio a la Auditoría Superior del Estado le corresponde fiscalizar los recursos conforme lo marcan los ordenamientos legales.



"Ya comentó el secretario de gobernación que va a buscar un diálogo con la BUAP, esa es la labor del secretario, es una persona conciliadora, esperamos que salga bien. La auditoría se va hacer de acuerdo a lo que la ley permite y de acuerdo a lo que la ley obliga, nosotros no vamos a caer en provocaciones, no vamos a responder a eso, si lo quieren hacer tienen derecho", dijo el legislador local.



Biestro Medinilla recordó que incluso el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, hace un par de días en su visita a Puebla se pronunció por la transparencia y rendición de cuentas, pero más allá de esto, de acuerdo a la Constitución Política de Puebla y a la Ley de Rendición de Cuentas se debe proceder a la fiscalización de los recursos públicos, lo que no significa violentar la autonomía de ningún ente público fiscalizable.



"Esperemos que esto salga bien porque es la primera auditoría que se va hacer de todas las que se ha prometido y de todas de las que hace un año se ha buscado y que al auditoría no estaba en condiciones, por quien la manejaba, habíamos hablado de los gobiernos de Rafael Moreno Valle, de José Antonio Gali, del manejo de la deuda, de los recursos y si a las primeras de cambio nos dejamos presionar no servirá de nada, nosotros le tenemos que responder a la ciudadanía y cuidar el dinero público. Ya se anunció el comienzo de la auditoría ordinaria, ya no la preventiva", dijo el diputado local.



El legislador local recordó que así como se auditarán los recursos de la BUAP, la Auditoría Superior del Estado (ASE) también procede con los más de 300 entes públicos en la entidad, es decir, los que reciben recursos públicos, ya que se trata de un acto de transparencia y rendición de cuentas a las y los ciudadanos.



El diputado local pidió que las autoridades universitarias no intenten desestabilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, pues refirió que las y los ciudadanos demandan transparencia, rendición de cuentas y resultados de cualquiera de las autoridades.



"Yo espero que no lo haga porque al estudiantado no se le puede tomar nada más como sino tuviera voluntad, es un tema que se debe dirimir ante las instituciones, repito que estamos actuando de manera legal, de manera correcta, pero si siente que los derechos de la universidad están siendo violentados, las instancias existen para en su caso poder echar atrás si es que existiera algo así, estoy confiado en que no es así", dijo.

Sin registros para la Fiscalía General del Estado



En otro tema, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla, informó que hasta el momento no se han registrado aspirantes a la Fiscalía General del Estado (FGE), a pesar de la convocatoria emitida y de que el registro comenzó desde el pasado 17 de enero.



El diputado local recordó que del 17 al 24 de enero, se debe integrar una lista de aspirantes a la FGE, para que ésta sea votada en el pleno del Congreso del Estado y a su vez se turne al Poder Ejecutivo para que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, envíe una propuesta de tres perfiles para ocupar este cargo.



"Muchos se esperan a la última hora, al último día, para el ingreso de documentos, los vamos a esperar y estaremos informando el balance de cuántos son los que entraron. Tenemos que recibir al menos 10, si no se inscriben 10, tendríamos que repensar y reformular la convocatoria. Lo que quiero es que salga lo más abierto, no estamos pidiendo otro requisito más que lo que por ley se exige para ser fiscal y los que cumplan con eso son los que van a pasar en la siguiente etapa", dijo.



Hasta el momento, el actual encargado del despacho, Gilberto Higuera Bernal, no ha presentado documentos al Congreso del Estado, pero tiene a salvo sus derechos, pues fungió como responsable de la Fiscalía, tras la ausencia por varios meses de Víctor Antonio Carrancá Burget.



Finalmente, Biestro Medinilla refirió que habrá transparencia en la selección del fiscal, pues además de que el perfil se vota en el pleno del Congreso del Estado, es el jefe del Poder Ejecutivo local quién envía su propuesta.