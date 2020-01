Mil 200 unidades del transporte público cumplieron su vida útil explicó el secretario de movilidad y transporte en el estado, Guillermo Aréchiga Santamaría, quien advirtió que no habrá prórroga para los concesionarios, por lo que el 12 de febrero las unidades deben ser nuevas y además estar conectadas al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).



Entrevistado, respecto a los avances de la modernización del transporte público, el funcionario estatal explicó que "las que ya cumplieron su vida útil son mil 200 unidades en lo general de un universo de 14 mil 300, esas son las que se tienen que renovar y eso está perfectamente claro", dijo el funcionario estatal.



Señaló que la modernización contempla no sólo el cambio de unidad sino que cuenten con cámaras de vigilancia y botones de alerta, los que estén conectados al C5 y con ello los cuerpos de emergencia puedan actuar de forma rápida cuando se presenten asaltos u otro tipo de emergencias.



El funcionario estatal advirtió que los tiempos se dejaron claros y en este sentido, los concesionarios deben cumplir con el cambio de unidades, ya que ellos exigieron el incremento al transporte público por este motivo, para que otorguen un mejor servicio en unidades modernas y equipadas para la seguridad de los usuarios.



"Quiero reiterar que no hay prórrogas al respecto, estamos muy claros de los tiempos de los que se hablaron y en su momento tendremos que hacer la evaluación que corresponda. Lo que dejamos claro es que los tiempos fueron señalados y pactados, estamos actuando en razón de la ley y vamos a buscar que se cumpla lo que se señaló en esto", dijo.



Aréchiga Santamaría no precisó el número de unidades que hasta el momento han sido modernizadas, pues dijo que a través de un sistema se están incluyendo los datos; sin embargo, puntualizando que todos los días la Secretaría de Movilidad y Transporte tiene información respecto al cumplimiento.



El funcionario estatal comentó que será la siguiente semana cuando se dé a conocer a las y los ciudadanos el avance que se lleva, a tan solo 20 días de que el plazo venza para la modernización del transporte "no me atrevo hacerlo, porque se está actualizando en las últimas dos semanas, la plataforma se va moviendo en los últimos días y sé que están instalando en distintas unidades y lugares del estado, pero esto es un hecho y una realidad, pero tendremos oportunidad de hacer un corte, de hablar del tema, pero fundamentalmente dejar perfectamente claro que no hay prórrogas y que vamos actuar de acuerdo a la ley", dijo el funcionario estatal.

Retiro de concesiones para quienes incumplan acuerdos

El secretario de movilidad y transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, advirtió que una vez cumplido el plazo para la modernización de las unidades, la dependencia a su cargo iniciará operativos con el objetivo de vigilar que se cumpla la normativa y los acuerdos, pues en el caso de incumplimiento habrá retiro de unidades y concesión.



Además agregó que el estado comenzó con poner orden al transporte desde los ordenamientos jurídicos, pues no sólo es la modernización y el incremento al pasaje, ya que la dependencia a su cargo trabajó con iniciativas para regular los costos de las grúas.



"Estamos avanzando en una serie de medidas que se han tomado, todas dentro del contexto que significó el acuerdo para la modernización del transporte que va más allá solamente de las unidades, desde luego que varias cosas ya han sido públicas, como el reglamento de grúas y corralones, como una serie de temas que vamos a presentar la semana que viene para hablar de los avances, pero también en lo que tiene que ver con el tema de las unidades, en ese sentido estamos avanzando todos los días, se están conectando cada vez más vehículos ya a C5 y esto es muy u concreto y muy fácil de irse evaluando", dijo el funcionario.

4 mil concesionarios han cobrado financiamiento



Guillermo Aréchiga Santamaría también comentó que hasta el momento son 4 mil concesionarios los que han cobrado el financiamiento, debido a los descuentos que realizan a los estudiantes, informó que es la Secretaría de Planeación y Finanzas la que se encarga de realizar los pagos.



Señaló que no hay pretexto para cumplir con los descuentos y con la modernización del transporte, ya que el Gobierno del Estado está dando cumplimiento a los acuerdos "a todo aquel que se acercó a solicitar el subsidio al transporte, a todo aquel que se acercó, los requisitos eran muy sencillos, tenían que acreditar simplemente que eran concesionarios, a todos aquellos que lo solicitaron ya se les cubrió toda la etapa del año anterior", dijo el funcionario estatal.



Recordó que la dignificación del transporte público tiene que ser un hecho en febrero, pues de no incrementarse la tarifa y de no ponerse atención en este tema, que quedó abandonado en los ocho años de gobierno del PAN, se corría el riesgo de un problema mayor.

SSPE tendrá que intervenir en indigentes y comerciantes ambulantes en transporte



Por otra parte, comentó que será la Secretaría de Seguridad Pública Estatal la que tenga que intervenir en la seguridad de las unidades, es decir, que a las unidades ya no se suban comerciantes, gente que se dedica a cantar, o personas que se dediquen a pedir dinero, pues en el caso de estos últimos muchas veces resultan ser asaltantes.



"Es un tema que seguramente estará en el espacio de seguridad pública, no tenemos facultades para ello, pero es un tema que tendremos que poner en la agenda", finalizó el funcionario.