La pugna por el control de la organización “Podemos Puebla” continúa, pues este viernes Camerina Viveros Domínguez y Abigail Lagunes Viveros afirmaron que llegarán hasta los últimos recursos legales para impedir que el Movimiento Antorchista Poblano (MAP) logre su registro como partido político, motivo por el cual ya presentaron la documentación ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) para la cancelación de proceso, lo que incluye las asambleas.

Este viernes, Camerina Domínguez Viveros, arribó a las oficinas de Antorcha Campesina para enfrentar a Aquiles Montaño Brito, quien un día antes la acusó de estar obstruyendo el registro de esta organización como institución política ante el órgano electoral, motivo por el cual se procederá a denuncias penales en su contra.

Domínguez Viveros llegó acompañada por sus hijas, Abigail, Xochitl y Violeta Lagunes Viveros, quienes refirieron que el proceso para registrar a esta organización como partido es ilegal y además denunciaron públicamente amenazas por parte del grupo antorchista.

“En el momento en el que se sienta preparada para presentar la denuncia la voy acompañar, no soy yo quien toma las decisiones es mi madre, obviamente yo ya tengo hechas las denuncias, pero en el momento en el que ella me diga que vamos, me alineo, como abogada le digo lo que se pueda hacer”, dijo, Violeta Lagunes.

Fue el año pasado cuando la organización civil se registró ante el IEE para obtener su registro como partido político, el cronograma de actividades fue realizar las asambleas durante el último trimestre del 2019 y concluirlas en 2020, para no obstruir el proceso electoral extraordinario; sin embargo, en octubre, las representantes legales de esta organización tuvieron conocimiento de un supuesto fraude orquestado por Elieser Popócatl Castillo, quien habría vendido esta organización a Movimiento Antorchista Poblano.

Asambleas de Movimiento Antorchista son ilegales

Violeta Lagunes Viveros refirió que los daños causados por la organización antorchista son irreparables, pues ahora la organización “Podemos Puebla” bajo el liderazgo de Camerina Viveros Domínguez debe esperarse tres años para nuevamente registrarse.

“Los daños para mi madre y para mi hermana Abigail son irreparables, ahorita ya no puede, hasta después de elecciones, el último mes de enero, después de cada elección es que se pueden registrar, los daños son irreparables, porque se tienen que esperar tres años para otra vez iniciar el procedimiento, pero ellas sienten el deber moral de impugnar para que estos delincuentes no formen el partido porque es ilegal”, explicó Violeta Lagunes.

Además, manifestó que como representantes de “Podemos Puebla” buscarán una reunión con el nuevo presidente del instituto Electoral del Estado, con el objetivo de que revisen la documentación para evitar el registro del grupo antorchista como partido.

“La cancelación ya la solicitó mi mamá el día de ayer, pero independientemente de que se realicen las asambleas o no, todas son ilegales porque el instituto no nos ha notificado, todas van dirigidas a todos los integrantes porque como no hay un representante están todos”, detalló.

En tanto se impugna el proceso de registro del Movimiento Antorchista Poblano, será el próximo domingo cuando la organización que lidera Aquiles Córdova Morán realicen su asamblea estatal, con la que pretenden que el IEE los valide como partido político.

Sin embargo, el nuevo presidente del IEE, Miguel Ángel García Onofre informó que hasta marzo se definirá si se le otorga el registro a esta organización como partido político o no, dependiendo del cumplimiento del proceso, que incluye documentación en orden con representación legal y la realización de las asambleas distritales y estatales.