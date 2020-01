El Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer esta mañana que un helicóptero se desplomó en Calabasas, California en el que no hubo sobrevivientes; en dicho incidente estuvo involucrado la leyenda de la NBA y estrella de los Los Angeles Lakers, Kobe Bryant.

La noticia surgida por el medio de espectáculos TMZ dio a conocer que el deportista viajaba en dicho helicóptero al igual que otras cuatro personas.

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.