Además de recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por medio de una movilización el Movimiento Antorchista Poblano (MAP) presionará para que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) le otorgue su registro como partido político.

En conferencia de prensa, el presidente del que sería el Comité Ejecutivo Estatal de esta organización, Juan Manuel Celis Aguirre, anunció que el próximo martes se realizará una mega marcha con los 40 mil 200 afiliados a esta organización que busca ser partido político.

Y es que, afirmaron que el Consejo General del IEE actúo de forma ilegal, ya que sesionaron a puerta cerrada, pero además impidió que se continuará con el proceso de registro de este partido político, al argumentar que no puede haber sustituciones.

Celis Aguirre acusó que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es el que esta detrás de este conflicto, pues este grupo político habría ordenado al nuevo presidente del Consejo General del IEE frenar el proceso de registro.

“Tuvieron que hacer una maniobra porque no lo podemos calificar de otra manera que hasta la prensa se pitorreo de lo que hizo el IEE, porque hizo una reunión clandestina, secreta y apresurada y por lo mismo no calibraron bien los argumentos y tampoco le han explicado a la ciudadanía del por qué diablos se nos impide la formación de nuestro partido, ahí se explica indudablemente que es una señalar clara de que hubo indicación para que nosotros no nos convirtamos en partido, la aplicaron, pero de una manera desaseada, fea y clara”, dijo.

En este orden, el líder antorchista criticó que a su llegada, el nuevo presidente del Consejo General del IEE, Miguel Ángel García Onofre, se preste a los intereses de Morena y sin pruebas, afirmó que el órgano electoral se vendió por ello es que se frenó el proceso de registro, cuyo dictamen final quedaría en marzo.

Defienden 40 mil afiliados y 23 asambleas

En su oportunidad, Aquiles Montaño Brito, defendió que esta organización realizo recorridos en 175 municipios, en donde afiliaron a 40 mil 200 ciudadanos, por medio de 23 asambleas, todas avaladas por el Consejo General del IEE.

“Este proceso no se ha terminado, creemos que el Instituto Electoral del Estado 5 de los siete consejeros del IEE están cumpliendo ordenes para poder frenar la conformación del Movimiento Antorchista Poblano como partido político, el IEE esta violando los derechos de 40 mil afiliados al Movimiento Antorchista Poblano”, dijo.

En este orden, los Antorchistas rechazaron que ellos hayan comprado a la organización “Podemos Puebla”, la que fue creada por Camerina Viveros Domínguez, y que por este motivo se hayan registrado las irregularidades.

Afirmaron que el partido político Morena, que tiene mayoría tiene miedo a que un nuevo partido político participe en el proceso electoral, pues aseguraron que por mucho le restarían votos.

Cabe señalar, los consejeros aprobaron frenar el proceso de registro, en virtud de que la organización "Podemos Puebla" manifestó mediante recursos legales que no se puede realizar una sustitución de representación legal de la organización que encabeza Camerina Viveros Domínguez, asociación que fue presuntamente vendida por Elieser Popócatl a los antorchistas.