Manuel Mijares consentido del público, regresa a escenarios poblanos con su concierto titulado “Mijares Sinfónico”, el cual tendrá como sede el Auditorio del Complejo Cultural Universitario este sábado 15 de febrero a las 20:30 horas donde el acompañamiento estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de la BUAP.

Recordando

Cabe destacar que la Orquesta Sinfónica de la BUAP a cargo del Maestro Alberto Moreno, además de acompañar a Mijares en algunos conciertos bajo este concepto, también lo acompañó durante la grabación de su disco en Bellas Artes, titulado “Mijares 30 Sinfónico desde el Palacio de Bellas Artes”.

Ahora una vez más lo acompañará en esta gala, donde el intérprete realizará el concierto de despedida del disco “Mijares Sinfónico”, una noche muy especial ya que se cierra un ciclo de una producción musical que estuvo de gira por toda la República Mexicana durante más de cuatro años.

Del espectáculo

Alrededor de dos horas el cantante ofrecerá un gran repertorio integrado por aproximadamente 30 temas, donde cantará clásicos como: Bella, Si me enamoro, No se Murió el Amor, Siempre, Si me tenías, El único Culpable, Poco a poco, Tan Solo, Cielo, Soldado del Amor, Uno entre mil, entre muchas otras canciones que han dejado huella lo largo de más de 30 años de carrera de Mijares.

Así el público podrá disfrutar de una cartera de producciones discográficas extensa, (más de 30 discos), destacando los géneros de balada y pop.

Algunos de estas producciones de estudio son: Manuel Mijares Soñados, Uno entre mil, Un hombre discreto, Que nada nos separe, María Bonita, Encadenado, Estar sin ti, El privilegio de amar, Dulce veneno, Vivir así, No se me acaba el alma entre otros; además de discos en vivo y Recopilatorios.