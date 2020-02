El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo el domingo en la noche que el equipo de expertos internacionales dirigido por la OMS partió hacia China en medio del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV).

Tedros dijo en Twitter que "acabo de estar en el aeropuerto para despedir a los miembros de un equipo de avanzada para la misión dirigida por la OMS de expertos internacionales a China por el 2019-nCoV, encabezado por el doctor Bruce Aylward", quien es un epidemiólogo y expertos en emergencias canadiense y también un "veterano de emergencias de salud pública anteriores".

