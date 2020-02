Luego de las constantes críticas hacia el estratega del Napoli, el director técnico de la cuadra italiana, Gennaro Gattuso habló en conferencia de prensa y aseguró que en México 'lo mataron', esto, por los pocos minutos que tiene el futbolista mexicano Hirving 'Chucky' Lozano.

El ex jugador del AC Milán aseguró que en nuestro país ha sido duramente señalado al no utilizar al juvenil proveniente del PSV holandés, motivo por el que aseguró que no visitará México.

“Después me matan. En México me mataron, ustedes (prensa italiana) escribieron ahí que me han declarado la guerra, ya no iré a México“.

En ese marco, el técnico del Napoli aseguró que no tiene nada en contra de lozano y que sus decisiones se basan en una cuestión táctica.

“También Llorente merecía jugar más, pero se habla de Hirving porque costó 50 millones. Yo no tomo decisiones porque alguien me cae mal, tomo decisiones funcionales“.

Hirving Lozano arribó a Nápoles esta temporada por un costo de 40 millones de euros bajo las órdenes de Carlo Ancelotti; sin embargo, los malos resultados y la disputa con el presidente del club, dimitió 'Carleto' en diciembre de 2019.

A partir de la llegada de Gattuso al cuadro italiano, el mexicano surgido en el Pachuca ha tenido muy pocos minutos con el Napoli, incluso no ha sido convocado a juegos de copa.

El Napoli está ubicado en la posición 11 de la tabla general tras sumar 30 puntos en 24 juegos. La próxima semana jugarán el partido de ida de la fase de Octavos de Final de la UEFA Champions League frente al FC Barcelona.