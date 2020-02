“Ni mujeres en calles, ni mujeres en escuelas, ni una mujer en los trabajos”, es la convocatoria #UnDíaSinNosotras que han lanzado cientos de mexicanas para el próximo 9 de marzo, para protestar contra los feminicidios, la violencia contra las mujeres y el acoso sexual.

Este movimiento hizo el llamado para que las mujeres por un día dejen de usar el transporte público, no cargar gasolina, no hacer compras, no pagar nada, para que así se demuestre que “si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y consumimos”.

El objetivo de la manifestación es, demostrar a través de la economía, lo valiosas que son las mujeres para el país, “ya que no escucharon nuestros gritos, ni nuestros llantos”.

A través de redes sociales se ha posicionado el hashtag #UnDíaSinMujeres, colectivas feministas y mujeres de diversos rincones del país se han sumado como muestra del hartazgo por la impunidad y para exigir así a las autoridades –federales y locales- que actúen y den resultados para terminar con la violencia contra las mujeres.

Cabe destacar que diariamente en México matan a 11 mujeres, de ahí que ellas se han unido para emprender diferentes acciones y para pedir justicia y la implementación de medidas contra la violencia de género.