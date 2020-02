El gobierno de Puebla ya prepara el “Gran Pacto por la Paz” que entre otras cosas pretende impulsar estrategias de prevención y combate a la violencia en contra de las mujeres, problema que el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, afirmó es un asunto de sociedad, de hombres y mujeres, que deriva desde el seno familiar.

Entrevistado en Ciudad Serdán, el mandatario local se pronunció a favor de las iniciativas que impulsan las mujeres y de las manifestaciones públicas que hagan para exigir al estado más seguridad y estrategias que erradiquen la violencia, incluso dijo que no habrá represalias en contra de las servidoras púbicas que acudan a este llamado de colectivos.

“En el tema del combate a delitos de esos que son controlados por la actividad gubernamental, vamos para abajo porque nuestras acciones en seguridad pública han sido eficaces, de verdad que sí y pueden ver los números. El tema de violencia intrafamiliar es tremendo en Puebla, tremendo, el tema de lesiones, el tema de agresiones de las que derivan algunos asesinatos, derivados de la convivencia eso es sociedad, el tema de la violencia a la mujer es de sociedad, no solo es de hombres, sino de mujeres”, dijo.

El mandatario local refirió que respeta cualquier iniciativa o acción en favor de la defensa y promoción de los derechos y seguridad de las mujeres, “sobre el tema debo decirles que es un asunto que involucra a las propias mujeres, es no es un asunto solo de hombres, sino de mujeres, la respuesta tienen que ser institucional, hay que cuidar siempre a los grupos vulnerables, a la sociedad, niños, adolescentes, mujeres y hombres. Siempre apoyare cualquier iniciativa, en pro defensa, derechos de seguridad de las mujeres y de cualquier grupo vulnerable”, expresó el mandatario local.

Y es que, grupos de activistas a nivel nacional han convocado a “un día sin mujeres” y “el nueve nadie se mueve”, a través del cual buscan que las niñas y mujeres no salgan a las calles, no trabajen, no acudan a sus actividades cotidianas como una forma de protesta ante la ola de feminicidios en el país.

Sin embargo, esta actividad a la que están convocado mujeres de diversos colectivos se polariza, pues el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que la militancia de este partido participará en estas acciones.

Pese a oposición de la BUAP, va Órgano Interno de Control

En otro tema, El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que presentará las reformas a los ordenamientos correspondientes para crear el Órgano Interno de Control en la Universidad Autónoma de Puebla, a pesar del pronunciamiento en contra de este plan, a cargo del Consejo Universitario.

El mandatario local dijo que esto no se trata de un juego de vencidas, pues es un tema de transparencia, incluso señaló que la Auditoría Superior de la Federación y del Estado realizan revisiones permanentes a los entes públicos fiscalizables.

En este orden, el gobernador dijo que la comunidad universitaria “tienen derecho a expresarse, a pronunciarse. Yo respeto esa forma de pensar, yo lamento mucho que sean manipulados por el rector (Alfonso) Esparza, que por favor nunca nadie va a ganar una batalla en contra de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo.

Y es que, fue durante la sesión del Consejo Universitario en donde hubo un pronunciamiento en contra de la creación de un órgano interno de control, incluso amagaron con realizar movilizaciones, al afirmar que se viola la autonomía universitaria, a pesar de que los entes púbicos deben por ley rendir información.

Ejecución del Rey del huachicol fue ajuste de cuentas

En otro orden, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, refirió que el asesinato de Francisco Guizar Pavón, de 67 años de edad, conocido como “El Rey del Huachicol”, se trato de un ajste de cuentas, del que la Fiscalía General de la República tiene conocimiento, pues se le seguía una investigación.

Sin abundar en el tema, para no entorpecer investigaciones, dijo que “ya sabíamos de su llegada a Puebla, del señor que es ejecutado y lo único que les puedo decir es que es un ajuste entre personajes de alto calado, en cuestiones ilícitas, no puedo decir más porque es cuestión de Fiscalía, pero ya tiene todos los datos”

El gobernador refirió que este presunto delincuente era de relevancia nacional, pues operaba principalmente en Veracruz, pero estaba domiciliado en Puebla.