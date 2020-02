Durante la cuarta jornada consecutiva de protestas generalizadas por los asesinatos de Ximena Quijano Hernández y José Antonio Parada Cerpa, doctores de pregrado de Colombia de la UPAEP; el alumno de la BUAP, Francisco Javier Tirado y el conductor de un vehículo Uber Josué Emmanuel Vital en Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, diferentes contingentes de estudiantes han salido a las calles a gritar: “nos están matando” para formar conciencia y exigir a las autoridades estatales y municipales trabajar en parar la potente ola de inseguridad que vive el estado.

Este viernes 28 de febrero, se han sumado a la protesta la Universidad Madero (UMAD), Instituto Angelopolitano de Estudios Universitarios (IADEU), Universidad Alva Edison, Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz, la Universidad del Valle de México (UVM) Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP, Instituto Normal Jaime Torres Bodet de Cuautlancingo se unió al paro de labores; el Centro Mexicano en Estomatología, Colegio Minimalista de Ciencias Penales (Comcipe), Instituto Jaime Torres Bodet de Cuautlancingo, Estudiantes del COBAEP 18 de Santa Ana Xalmimilulco.

#Ahora 💡 Grupos de diferentes universidades continúan llegando a la @UPAEP en solidaridad por el multihomicidio de Huejotzingo 🗣️



Vía @jamsmilan 👨‍💻 pic.twitter.com/QvCPSycSKU — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) February 28, 2020

Además los jóvenes estudiantes del emblemático Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), también se unieron a las protestas de este cuarto día de repudio y hartazgo por el clima de inseguridad que prevalece.

Algunos universitarios y preparatorianos de las diferentes instituciones educativas de Puebla, con la verdad a flor de piel, corearon desde sus diferentes centros de estudio: “¿Por qué nos asesinan? Si somos el futuro de América Latina” “¿Por qué nos asesinan? Si somos el futuro de América Latina” “¿Por qué nos asesinan? Si somos el futuro de América Latina”.

Pero otros chicos y chicas decidieron marchar hacía la UPAEP y BUAP, para gritar con coraje: “no están solos”, “no están solos”, “no están solos”.

En algunas cartulinas se podía leer: “¡SOS nos están matando!”, “Exigimos seguridad”, “Señor, Señora, disculpe las molestias, nos están matando”, México, no es normal ver muertes de estudiantes, ni tantos feminicidios #NiUnoMenos” y “Ayer fue BUAP y UPAEP, hoy no queremos que sea UMAD”.

Algunos estudiantes ante la desesperación derivada por la indiferencia de algunas personas mayores, cerraron las vialidades como ocurrió en la 4 Poniente entre la 19 y 21 Norte.

El cántico: “¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan a estudiantes en la cara de la gente!”, “¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan a estudiantes en la cara de la gente!”, “¡Señor, señora, no sea indiferente, se matan a estudiantes en la cara de la gente!”, nuevamente se escuchó y captaron la atención de esa generación de personas indiferentes.

Bajo ese panorama de solidaridad y hermanamiento real, los directivos de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) vieron como los alumnos pararon las actividades, además acordaron permitir la libre manifestación en los términos expresados por los estudiantes, que los servicios administrativos esenciales de la escuela no se interrumpan y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, especialmente el de las mujeres.