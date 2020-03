La complicidad de los policías municipales con delincuentes, corrupción, torturas y violaciones a los derechos humanos, así como la falta de profesionalización, es parte de los errores detectados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) en 7 mil 268 efectivos de la zona metropolitana, de los cuales únicamente 5 mil 996 han acreditado exámenes de control de confianza y existen mil 272 policías quienes no están evaluados.

El secretario de seguridad pública estatal, Raciel López Salazar, convocó a los presidentes municipales a poner mano dura y firmeza en la designación de los mandos de seguridad y en la integración de sus cuerpos policiales, para evitar el compadrazgo, lazos familiares o de amistad y que estas malas decisiones pongan en riesgo la seguridad, paz social y orden en las demarcaciones.

“Necesitamos contar con directores, secretarios o comisarios de seguridad pública municipales que sean de carrera, eficientes y honestos, revisemos el perfil de nuestros encargados de seguridad pública municipal y no designemos aquellos que por lazos familiares, vínculos de compadrazgos o de amistad ocupen estas responsabilidades sin ninguna experiencia en el cargo, es insostenible la presencia de policías sin haber acreditado sus evaluaciones de control y confianza, esta tarea es permanente”, exhibió.

Frente a presidentes municipales y síndicos en una reunión que encabezó el gobernador, Miguel Barbosa, el secretario de seguridad pública, afirmó que es de suma importancia que los alcaldes usen los recursos estales y federales como el Fondo del Fortalecimiento para los Municipios (Formamun) y otros fondos para lo que son destinados, seguridad, a evitar el desvío y a que se aplique más del 20 por ciento señalado por la Ley de Disciplina Financiera.

Al descubierto deficiencias en policías de la zona metropolitana

El secretario de seguridad pública, Raciel López Salazar, exhibió que uno de los errores cometidos con mayor frecuencia es la tortura a los presuntos delincuentes al momento de las detenciones, lo que arruina los procesos penales.

Explicó que al ser la policía municipal el primer respondiente ante las incidencias delictivas se ha exhibido ante jueces que, los detenidos presentan con exámenes médicos y pruebas físicas las golpizas a las que son sometidos y este es un elemento en contra de los procesos a los hampones.

“El policía no justifica el tiempo transcurrido entre la detención y la puesta a disposición, no remite la totalidad de los indicios asegurados al imputado, no acredita sus niveles de contacto con el imputado, los detenidos alegan tortura, acreditándolas con certificados médicos y luego presentan golpes visibles ante el juez”, detalló el secretario estatal.

Complicidad de policías con delincuentes

A su vez, se ha comprobado la complicidad de los policías municipales, desde los altos mandos, con los delincuentes, lo que pone en riesgo la seguridad de las y los ciudadanos, por ello el secretario de seguridad resaltó la importancia de hacer una limpia en las corporaciones para evitar lazos entre autoridades y hampones.

“Los directores de seguridad pública saben quiénes son los delincuentes en sus demarcaciones, por lo que les deben instruir detener a los generadores de violencia y desde luego contaran con todo el apoyo y respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública, esa es una instrucción del gobernador. En el supuesto caso que tengan información relevante de delincuentes de alta peligrosidad en sus municipios directamente me podrán compartir dicha información para proceder en su contra conforme a derecho”, refirió.

Raciel López Salazar exhortó a los presidentes municipales a trabajar “incansablemente”, pues la sociedad lo reclama y el contexto social lo exige para de esta forma preservar la seguridad, tranquilidad, así como la convivencia ciudadana.

El secretario de seguridad anunció que ya tiene un plan estratégico para combatir la inseguridad, por lo que la presentación de este reporte es parte del análisis realizado a las policías municipales, ya que al tener un mapa delictivo y de quiénes están integrados en los cuerpos de seguridad se puede actuar.

“Un programa integral de seguridad pública en cada uno de los municipios que concentra la mayor incidencia delictiva en el estado tiene como principal objetivo generar confianza en las ramas de prevención y seguridad, otro objetivo fundamental es operar de forma efectiva las estrategias diseñadas para prevenir y combatir la comisión del delito en sus diferentes manifestaciones”, dijo.

Por último resaltó que la gente anhela asegurar el respeto a sus libertades y exige la capacidad de las autoridades y acciones concretas para prevenir y atender los delitos.