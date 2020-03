Diversos trabajadores del Hospital Puebla denunciaron a Intolerancia Diario, las nulas medidas de salud que imperan para quienes laboran en el lugar, luego de que el director general José Antonio Rivera dio positivo a la prueba del Covid-19.



Previo a anunciar su contagio a través de su cuenta personal de Facebook, a lo largo de la semana el directivo sostuvo diversas reuniones de trabajo con parte del personal administrativo del Hospital Puebla.



Cabe mencionar que, de acuerdo con información publicada este martes por Intolerancia Diario, Rivera fue uno de los integrantes del viaje realizado por familias poblanas a Vail, Colorado, donde se contagiaron del virus pandémico.



Ante esta situación de riesgo, los trabajadores acusan estar siendo forzados a acudir a trabajar bajo normalidad sin que se les hayan realizado las pruebas correspondientes para descartar que estén contagiados o bien que se queden aislados en sus hogares para evitar la propagación del virus.



Además, el personal asegura que el Hospital Puebla argumenta que no se les pueden aplicar los exámenes o mandar a sus domicilios, puesto que no presentan ninguno de los síntomas característicos del Covid-19, por lo que aún continúan laborando diariamente, sin saber si son portadores del coronavirus.



Hasta ahora, la institución no ha fijado una postura sobre el contagio del director, ni de las medidas para asegurar la salud de trabajadores, familias y pacientes.