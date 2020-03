La Secretaría de Salud federal confirmó esta noche que se registró la primera muerte por Covid 19 en México.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia informó que el paciente comenzó con síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes, asimismo, el secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, expresó sus condolencias a los familiares del paciente.

Hoy en Mexico falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. — SALUD México (@SSalud_mx) March 19, 2020

Por separado, familiares declararon que el masculino tenía 41 años y se encontraba internado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

La declarante Adriana "N", que dijo ser la esposa, respondió ante diversas televisoras que su compañero no había viajado al extranjero pero consideró que el contagio se pudo producir durante un concierto al que acudieron el 3 de marzo pasado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Ese día se presentó la banda sueca Ghost.

La mujer procedente del Estado de México, denunció que desde las 15:00 o 16:00 horas se le notificó la muerte de su marido.

Sobre el padecimiento de su esposo denunció: “ellos me decían que sí (tenía Covid-19), pero nunca me enseñaron nada, ni papeles de laboratorio. A mi primero me lo manejaron como una neumonía por influenza”.

Asimismo criticó la falta de insumos en los hospitales, pues, aseguró, que tuvo que comprar diferentes insumos para el tratamiento de su esposo.

Agregó que no se le ha aplicado la prueba del Coronavirus y reconoció que en el INER ha podido entrar y salir sin ningún filtro de sanidad.