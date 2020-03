El gobernador, Miguel Barbosa, calificó a Eukid Castañón Herrera como el "mal amén", por su alta perversidad, pues cometió abuso de poder, espiaba a sus adversarios y perseguía a activistas, políticos y periodistas; sin embargo, su detención es un asunto entre particulares por el delito de extorsión, mientras que el Gobierno del Estado también procede en su contra, por diversos delitos, aunque no detalló motivos.

En conferencia de prensa, el mandatorio local refirió que fue una sorpresa que elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo hayan aprehendido y confió en que tanto esta institución como el Poder Judicial sigan dando este tipo de noticias, para poner fin a "la novela poblana" iniciada en la época de Rafael Moreno Valle en la que prevaleció el abuso de poder, complicidades, traiciones, desvío de recursos y una larga lista de irregularidades.

"Sí, todo eso está en proceso de investigación, este Señor al parecer tuvo una patente de corso, por lo cual agravio a muchísima gente del estado de Puebla, ahorita tiene las consecuencias de estar en medio de un conflicto entre particulares, pero todo eso que has dicho al parecer es cierto, todo eso que has dicho y más, por eso te digo que en Puebla la impunidad no existe, porque parece que era el mal amen, él era al que no se le podía mirar a los ojos, hacía y deshacía. Periodistas, columnistas agraviados por él, que horror, que perversión, se acabo en Puebla eso", dijo el gobernador.

La detención, tuvo conocimiento que ocurrió el miércoles a las 7:30 de la noche, pero obedeció a denuncias que tuvo en su contra por el presunto delito de extorsión, por lo que el Poder Judicial se encargará del proceso penal en su contra.

"Hoy (jueves) será puesto a disposición de la autoridad judicial o el juzgado que dictó la judicialización del caso, transitará el término para ello y mientras eso ocurra nosotros no tenemos ni información sobre el asunto, ni podemos hablar sobre las pruebas existentes al respecto", refirió el mandatario local.

El gobierno del Estado, dijo, también emprendió denuncias en contra de Eukid Castañón Herrera, pero no detalló motivos y si éstas denuncias fueron emprendidas por la Secretaría de la Función Pública o por la Consejería Jurídica del Estado, pero son asunto que se analizan en la Fiscalía General del Estado, instancia que mantiene en secrecía este tema, para evitar violaciones a los procesos legales.

Adicionalmente a esta detención, el gobernador también detalló que todo lo relacionado a las irregularidades detectadas en la administración pública, arrastradas desde gobiernos pasados se investigan y no habrá impunidad en los casos de desvío de recursos y otras anomalías.

"Tenemos un proceso muy amplio de indagación de las irregularidades que se cometieron en agravio del patrimonio del estado y que en Puebla no hay ni habrá impunidad, no hay ni habrá impunidad para nadie", resaltó el gobernador.

En este asunto, el mandatario local también recordó que Eukid Castañon Herrera fue uno de los vinculados a la generación de la violencia en Puebla, durante la jornada electoral de 2018, cuando él participó por primera vez como candidato al gobierno de Puebla.