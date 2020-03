Durante su gira de trabajo por el estado de Oaxaca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) detuvo su camino de en una gasolinera y a través de un vídeo subido a sus redes sociales, presumió la baja de precios en los combustibles.

López Obrador señaló que pese a la ola de malas noticias como la pandemia del Covid-19 en México o los altos precios del dólar sobre el peso mexicano, siempre hay cosas buenas que rescatar.

“No todas son malas noticias, se desplomó el precio del petróleo crudo pero bajó le precio de las gasolinas en el mercado internacional y como nosotros compramos gasolinas, me da hasta vergüenza decirlo, porque no deberíamos hacerlo si tenemos petróleo. Ahora con esta crisis económica, que produjo el coronavirus bajó el precio de las gasolinas y nosotros compramos gasolina y tomamos la decisión de bajar el precio”.

En ese marco, el titular del Ejecutivo federal señaló que en su etapa como candidato a la presidencia prometió que no subiría el costo de los hidrocarburos para automóviles.

“Yo les ofrecí que no iba aaumentar la gasolina en términos reales y he cumplido con eso. Decidí que bajara de precio para que nos ayude a atemperar, a que no se sienta tanto la crisis económica, porque al aumentar la gasolina pues aumenta todo, por eso aquí en Oaxaca la gasolina está en $16.65 la Magna, la Premium en $17.79".

En lo que va de 2020, el costo de la gasolina promedio en el país es de 19 pesos por litro, de acuerdo a los datos de la Procuraduría Federal del consumidor (Profeco).

Finalmente, AMLO aseguró que el costo de la gasolina podría bajar aún más en los próximos días debido a las contingencias en el mundo por el coronavirus.