La Consejería Jurídica del Gobierno del Estado prepara una denuncia generalizada por las acciones de corrupción e inseguridad en las que incurre el Ayuntamiento de Puebla, demarcación en la que se presume la vinculación de elementos policiales con bandas de delincuentes, acciones en las que estaría involucrado José Tlachi Meneses, quien además tiene pasado morenovallista.

En conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, anunció que "no voy a presentar denuncia específicamente en contra de alguien, vamos a presentar una denuncia generalizada de cosas, todas que están a la vista", enfatizó, al precisar que esta misma semana arreciarán operativos en la capital, sin el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la que renunció Lourdes Rosales Martínez, desde el pasado 20 de marzo.

El jefe del Poder Ejecutivo local señaló que hay elementos de la corporación policiaca municipal quienes además de haber reprobado los exámenes de control de confianza, tienen órdenes de detención, pero éstas que vienen de tiempo atrás no son recientes.

"Hay órdenes de aprehensión en contra de policías, de carpetas iniciadas con antelación", dijo el gobernador, quien dejó entrever que los elementos policiacos brindan protección a los delincuentes, por este motivo su administración, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) han relegado a los elementos policiales municipales de los operativos, porque hay fuga de información.

Fue el lunes, cuando el mandatario local refirió que se tiene el registro de 84 elementos policiales de Puebla quienes reprobaron los exámenes de control de confianza, tema del que tuvo conocimiento la presidenta municipal, Claudia Rivera, pero no los dio de baja.

Solapa Ayuntamiento operación de bandas criminales

El gobernador, también reprobó que las autoridades municipales de Puebla estén inactivas ante el narcomenudeo, prostitución, cadeneros y bandas dedicadas a diversos ilícitos que operan en el Centro Histórico.

"Cómo puede funcionar un lugar como ese que se conoce como la Maldita Vecindad, que es una casona vieja que está frente al Mercado de la Victoria a espaldas del Ayuntamiento, que es uno d ellos alojos más importantes de la delincuencia, de delincuentes de venta de droga, venta de robado, cadeneros. Eso no puede existir y si existe es por algo, así de simple. Todo el Centro Histórico plagado de prostitución, no vayan de noche para que no se espanten", refirió.

En este sentido, dijo que el gobierno del estado está concentrando toda la información para elaborar una denuncia generalizada de hechos que permita proceder; en tanto se elabora esta carpeta de información, Miguel Barbosa anunció que en los próximos días habrá operativos en al capital, aunque no detalló más información para no prevenir a los delincuentes e incluso a autoridades quienes probablemente estén vinculados con los grupos delincuenciales.

"Viene un gran operativo en Puebla, vean lo que hacemos nosotros y lo que hace al policía municipal, lo que hacen. La Señora Rosales ya no está ni físicamente en la sede municipal y dejaron al general Tlachi, pregunten quién es ese Señor, es terrible, es terrible, es un asunto de simulación terrible. Nosotros no vamos a parar y vamos a dar buenas cuentas", dijo.

Esta semana se concretan relevos de mandos policiales en municipios

Como lo anticipó desde enero, cuando firmó convenios con ocho municipios de la zona metropolitana, el gobernador, reiteró que habrá un mando de coordinación en esta región del estado, como una estrategia para prevenir los actos delictivos y combate a la inseguridad.

Como hace una semana lo anticipó, ya tiene al perfil de quién ocupará la titularidad de este mando, pero se dará a conocer esta semana cuando se concrete el cambio de titulares de seguridad en Huejotzingo, Juan C. Bonilla y Amozoc, este municipio en donde además se reforzarán los acciones debido a las bandas de huachicoleros quienes operan en esa zona y se disputan territorio.

"Esta semana es el anuncio de los nuevos directores de policía en estos municipios que les he mencionado, no podíamos hacerlo sino antes, ya que el escenario se presentó así, no nos va a parar, nosotros seguiremos actuando", dijo.

En otro tema, Miguel Barbosa, refirió que el desalojo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla de las oficinas del C5 ubicadas en Cuautlancingo, obedeció a la conclusión de un convenio desde 2017, tema que fue avisado por escrito a las autoridades municipales.

"La policía municipal de Puebla tenía dos pisos en el espacio del C5 del gobierno del estado, no acudía ahí la directora simplemente había personal, no hacían actividades escenciales y por eso se pidió que desocuparan, de manera oficial se pidió y desocuparon el día de ayer, en un edificio de al policía estatal que es el C5 había dos pisos ocupados por al policía municipal y no desarrollaban actividades escenciales, está fuera de la capital, está en Cuautlancingo, cuando estaba personal de al policía municipal de Puebla", dijo.

Finalmente, el jefe del Poder Ejecutivo reiteró que su gobierno continuará con acciones para la prevención del delito y combate a la inseguridad, aún cuando existan autoridades municipales quienes se resistan a colaborar con la administración estatal en este tema que demandan los ciudadanos y que es de prioridad.