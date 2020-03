Durante su conferencia matutina de este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso que durante su participación en la Cumbre Virtual de Líderes del G-20 hecha por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacer una tregua en materia económica así como evitar el cierre de fronteras durante la pandemia del Covid-19.

“Que no prevalezcan los monopolios comerciales, que no se use el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y cerrarle el paso a la especulación financiera”

En Palacio Nacional, López Obrador exhortó a la ONU a tomar el control del comercio de medicamentos para evitar que se dé un manejo lucrativo por parte de quienes sí puedan costear dichas sustancias.

En ese marco, AMLO expuso que en la reunión del G20 solicitó que las grandes potencias noten la importancia de la participación de la gente para cuidar y proteger a los adultos mayores y aquellos que padecen enfermedades crónicas.

En el Salón Tesorería, el titular del Ejecutivo exhortó a los mexicanos para evitar el racismo y la discriminación, además de pedir no olvidar a los trabajadores informales.

Finalmente, dijo que envió un mensaje de ánimo a las naciones pertenecientes. “Ánimo. Vamos a vencer con la fraternidad universal, ese fue el mensaje”