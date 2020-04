Durante la contingencia por el brote de Covid-19, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos publicó una serie de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovni), dedicados tanto para creyentes como para escépticos.

En la publicación titulada "Ovnis: ¿Hecho o ficción? , la agencia detalló que en 1978 fueron desclasificados cientos de archivos, en los cuales se dieron detalles sobre sus investigaciones relacionadas con avistamientos, registrados a finales de la década de 1940 y durante los 50.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a