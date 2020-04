Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 y con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable a los condóminos de Misiones de San Francisco, el Cabildo de Coronango aprobó por unanimidad otorgar un 30 por ciento de descuento en todos los conceptos que se refieren al tema del servicio de agua potable para su contratación -pago que se podrá hacer hasta en 3 parcialidades teniendo como plazo máximo el 31 de agosto de 2020-, y se condonarán adeudos hasta 2019.

En sesión ordinaria de Cabildo el alcalde, Antonio Teutli Cuautle realizó la propuesta con el propósito de que los habitantes de Misiones de San Francisco puedan seguir teniendo el servicio de agua potable y también se acerquen a hacer su contrato.

“Tenemos datos de la Dirección de Agua Potable de Coronango y no tenemos ni el 30 por ciento de ciudadanos empadronados, es decir, que 70 por ciento de la gente no paga un solo peso por el agua que les suministramos y en estos días de contingencia la mayor parte de las familias están en su casa y el consumo de agua ha aumentado considerablemente y eso nos ha generado mayores gastos en cuanto al consumo de energía eléctrica y las bombas no paran un solo momento".

Eso ocasionó –agregó-, que la bomba de un pozo tuviera fallas como teníamos previsto por el ritmo con el que estaba trabajando de manera permanente y aunque ya teníamos su repuesto, los trabajos de cambios duraron cerca de un día.

“No podemos quedarnos sin recursos para atender el problema del agua potable, pero si ser conscientes de que necesitamos apoyar a la gente y por eso esta propuesta. Es un tema de contingencia en donde tenemos que apoyar a la gente que necesita el servicio”.

Durante la sesión de Cabildo los regidores también aprobaron por unanimidad las reglas de operación del programa “Sembrando Esperanza” para el año 2020 consistente en apoyo con fertilizante y semilla hibrida de maíz que estará a cargo de la Dirección de Bienestar, Agricultura y Desarrollo Económico.

Además, fue aprobada la actualización de la estructura orgánica con el objetivo de eficientar el funcionamiento de la administración pública de Coronango, así como el reglamento interno del área de Planeación y Evaluación.