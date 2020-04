A consecuencia de la pandemia por coronavirus, el parque de atracciones más famoso del mundo, Disney World en Orlando, Florida, Estados Unidos, informó que dejará de pagar a 43 mil trabajadores sindicalizados a partir del 19 de abril.

En el mismo anuncio, los empleados de la industria de Walt Disney mantendrán sus prestaciones por un año luego de llegar a un acuerdo con la organización sindical Service Trades Council Union (STCU).

Disney World to furlough over 40,000 unionized workers starting April 19 after agreement reached with the Service Trades Council Union, the largest of its union coalitions. Here's the full agreement: pic.twitter.com/EKq03ts0KU