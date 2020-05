A uno o dos días de que se alcance la cresta de la pandemia en México, son los familiares y enfermos quienes enfrentan el dolor, y la impotencia de ver cómo la gente sigue en sin asumir su responsabilidad.

El abogado en asuntos electorales y legislativos, Rafael Guzmán señaló “di positivo, fueron 14 días de dolores intensos, y el Covid me dejó las secuelas".

Intolerancia Diario recorrió las afueras de hospitales públicos y privados donde se atienden a los pacientes que fueron diagnosticados con coronavirus COVID-19, la mayoría, sin querer hacer declaraciones muestra la impotencia de sólo recibir información, y algunos de ellos con el miedo de no volver a ver a su familiar.

En el Hospital Regional de Cholula que fue el primero en ser habilitado hace un mes para atender por parte del sector salud del estado para atender pacientes con COVID, los familiares muestran las huellas del desvelo, la preocupación.

Luis “N” quien esperaba a las afueras del hospital, relata que su familiar que está internado tiene diabetes, está en espera de que le den los resultados de las pruebas que le practicaron, ya que presentó síntomas de coronavirus, y espera que pronto conozca los resultados.

Aclaró que desde un principio se le brindó la atención, y aclaró que ellos si estaban respetando la cuarentena.

“Esto no se lo deseo a nadie, el llamado es que se queden en casa y no enfrenten situaciones como por la que pasa mi familia".

Casos de Neumonia

José “N” señaló que en el caso de su paciente que fue internado en el Regional de Cholula, se descartó que tuviera COVID-19, pero si fue diagnosticado con neumonía, que está siendo tratada, y de acuerdo a los reportes está respondiendo favorablemente.

La gente en el regional de Cholula se resguarda en una tienda de campaña colocada afuera para que la gente se resguarde del sol o de la lluvia. Hay continuos rondines de la Guardia Nacional para evitar que se altere el orden, pero los familiares a diferencia de Ecatepec, mantienen la madurez.

Un enfermo

Rafael Guzmán, quien ha trabajado en el poder legislativo y electoral, aceptó platicar vía telefónica con Intolerancia Diario, para platicar su experiencia al haber sido uno de los primeros poblanos que dio positivo en coronavirus a principios del mes de abril, sin saber en un principio qué era lo que tenía, hasta que le hicieron la prueba, e insistiendo en que sin caer en el amarillismo, hay que presentar la realidad que se vive, y los riesgos a los que se enfrentan quienes no cumplen con la cuarentena.

“Es una enfermedad dolorosa, pero que no tiene cura en un día, tienes que esperar los 14 días para recuperarte, y pedir a Dios que no seas de los casos en los que te tienen que intubar, pues piensas que ese es el último paso que darás en ésta vida”.

“Fíjate que conocidos y familiares al principio no creían en la enfermedad, pensaban que era un mito o una estrategia mundial, hasta que me vieron enfermo se dieron cuenta que el coronavirus no es un juego, no hay medicina”.

“El médico me dio dos medicamentos, Tempra para bajar la temperatura, y Flanax para desinflamar, en México no existen otros medicamentos por el momento y lo que queda es rezar”.

“Hoy sigo en mi casa, salgo a ver al médico únicamente, y lo que pediría a la gente que sigue sin creer, que se dé cuenta que no es juego, los dolores son insoportables y después de 14 días quedan las secuelas”.

IMSS bajo resguardo

En el recorrido se visitaron los exteriores de los hospitales del Seguro Social, La Margarita y San José, donde se atienden los casos de Coronavirus, en el primero se apreció como en el área de urgencias, la gente no respeta la sana distancia, todos quieren estar en la puerta de entrada.

El Hospital de Especialidades de San José tiene otro orden, ahí además está la Guardia Nacional, pero la gente hace fila para ingresar a consulta con cubrebocas, y mantiene la distancia.

En los letreros que se encuentran en las rejas se informa que están prohibidas las visitas a los pacientes internados, sólo quienes tienen el pase permanente pueden ingresar al hospital.

La medicina privada

Luego de que el Hospital Ángeles anunciara que no recibiría a más pacientes infectados por COVID-19 al haberse saturado el espacio, a las afueras del mismo, y área de estacionamiento, la situación es normal, se mantiene el túnel sanitizante, sin bloquear el paso al área de recepción a los familiares.

En el Hospital Puebla se presenta mayor movimiento, sin que se haya anunciado que dejarán de recibir pacientes al acercarse el pico de la curva de la pandemia.

Medidas de prevención

Para la realización de éste reportaje, el personal de Intolerancia Diario utilizó de acuerdo al protocolo de las autoridades de salud, ropa de manga larga, cubrebocas, careta y gorra, además de evitar un contacto directo con las personas.

Al final se procedió a dejar la ropa en detergente y desinfectar con cloro la careta, y suelas de los zapatos.