El excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, defendió a su exjefe, Genaro García Luna, al señalar que las acusaciones en su contra no se han comprobado y solo son mediáticas. Afirma que él está libre del tema ya que no se le ha comprobado ningún delito.

El también exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, se lavó las manos, al señalar que García Luna ya ha sido sentenciado mediáticamente, tras su aprehensión en Estados Unidos.

Durante una videoconferencia para el programa de Facebook "Gafas con Violeta", a pregunta expresa de este reportero, aseveró que en todo este tiempo no se le ha comprobado ningún delito.

“En el caso particular de mí, han dicho de todo, en Puebla han dicho de todo y la verdad es que a seis años no se ha podido probar nada”, sostuvo el funcionario estatal en el gobierno de Rafael Moreno Valle.

Facundo Rosas laboró en la Policía Federal, bajo las órdenes de Genaro García Luna, quien fungió como secretario de Seguridad pública federal en el sexenio del presidente Felipe Calderón.

Al hablar por primera vez de la detención de su exjefe por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de conspiración en el tráfico de drogas y declaraciones falsas, señaló que aún no se le sentencia juridicamente.

“Es un buen momento para aclarar muchas cosas y sin temor eh. En México y en cualquier parte del mundo no está tipificado ni el vínculo con una persona, ni la aportación de familiar o amigo prohibido”, dijo.

#Especiales Por primera vez, el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, habla de la aprehensión de su exjefe, Genaro García Luna, al mismo tiempo que se deslinda de cualquier vínculo delictivo.



Vía @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/3nmC9DW0pi — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) May 8, 2020

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Estados Unidos, y fue señalado en el juicio de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, por un exmiembro del Cártel de Sinaloa, quien afirmó que él personalmente pagó al exsecretario 6 millones de dólares en sobornos.

Sobre el tema, lo defendió Facundo Rosas, al indicar que en esos cargos se tocan muchos intereses económicos y políticos, por lo que los afectados "jamás van a hablar bien de tu labor".

“Nadie es culpable hasta que se le demuestra lo contrario (…), a la persona que señala Jorge (Genaro García Luna), pues hoy no ha sido sentenciado, no ha sido condenado, sin embargo, mediáticamente ya estamos condenados todos los que tuvimos algún tipo de relación”, sostuvo.

“Yo he sido formado en los mejores colegios, en las mejores escuelas, para cuestiones de inteligencia y combate y prevención del delito. En mi experiencia me ha tocado afectar a muchísimos intereses y por supuesto no va a hablar bien de ti a quien le echas a perder su negocio”, aseguró.

“Por supuesto que si afectas intereses no van a hablar bien de ti, en México al policía, a quien se encarga de aplicar la ley, al día siguiente de tomar posesión, es ratero, delincuente, hasta homosexual”, señaló.

“Todo eso se gana la gente que está ahí, en el fondo de las cosas gana uno la satisfacción del deber cumplido”, mencionó.

“Por supuesto que me tocó trabajar con él (García Luna) y no voy a negar que existiera una relación, pero eso no puede ser motivo de que haya cometido un delito, peor aún, ni siquiera lo han comprobado, pero mediáticamente ya está juzgado, sentenciado y hasta uno”, dijo.

“Por supuesto a quien lleves a la cárcel, no va a hablar bien de ti, su familia tampoco va a hablar bien de ti. En el periodo que me tocó estar en la Policía federal, nada más detuvimos a 120 mil personas, no sé si son muchos o pocos, pero por lo menos la mitad no va a decir que te va a traer flores”, insistió Rosas Rosas.

Señaló que el punto central es que "no lo agarres personal", que sea la aplicación de la ley y fuera de eso quien tenga que enfrentar a la justicia. “Si resultara que hay pruebas, tendrá que enfrentarlas”, dijo.

“Ojalá que así fueran capaces de externarlo, pero en México creo que eso es lo que no se ha logrado, seguimos acusando a la gente sin sustento a base de rumores, acusándolos de portación de amigo, familia o vecino prohibido y eso no existe en la ley”.

Paso por Puebla

En la declaración, tras las preguntas de este reportero, Facundo Rosas aseguró que hizo un buen trabajo en la entidad, el mejor en más de dos décadas en el tema de seguridad, pero ahora es todo lo contrario.

“Yo recuerdo que en Puebla, que hace algunos años que me tocó estar por allá, dejé los mejores números, mis números en Puebla, ahí están y los pueden verificar, 2013, 2015 y 2015, son los mejores de los últimos 24 años y hoy están diciendo todo lo contrario”, dijo.

“Se generaliza y se habla, ah está vinculado con la delincuencia, está vinculado con tal, ese no es un delito (…), no porque alguien tenga una vinculación con una persona se le puede juzgar, incluso sentenciar de que tiene que ver con algo ilícito”, añadió.

“Solo le digo a Jorge, que me tocó atender mil 500 casos de secuestro, manejo de crisis, pueden ir a preguntar a esos mil 500 a ver qué opinión tienen y no a alguien que a partir de rumores, de suposiciones acusa, juzga y sentencia”, concluyó.