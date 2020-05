A menos de 48 horas de los festejos del 10 de mayo, los efectos del Covid-19 han causado una contracción de 20 por ciento en ventas de los floristas localizados a un costado del Panteón Municipal, cerrado a las visitas desde hace un par de semanas.

Pero propietarios de esos puestos de flores multicolores han implementado ventas a través de sus redes sociales y número telefónicos para envíos de arreglos o ramos a los sitios donde el cliente indique.

La 35 Poniente entre la 11 Sur y 17 Sur, sitio en donde se localizan ocho puestos, luce por momentos desolada y en ocasiones se estacionan hasta cinco conductores para adquirir desde la típica docena de rosas o hasta arreglos grandes y pequeños, pero no se compara con la multitud que el año previo arribaba en autos, taxis y el sistema colectivo RUTA para comprar flores, colocarlas en las tumbas del cementerio o regalar a quienes aún tienen la dicha de festejar en vida a su mamá.

Don Ignacio Jiménez Cordero quien compra su mercancía en Veracruz, municipios de la Sierra Norte, San Martín Texmelucan y de otros lugares de la entidad, advierte que las medidas sanitarias implementadas por autoridades gubernamentales son positivas, pero han causado que las personas tengan miedo de salir a comprar para dar un buen regalo a sus mamás.

Reveló que esta temporada del año anterior fue muy buena porque había trabajo hasta en la noche, pero el Coronavirus vino a provocar lo impensado, logró que la mayoría de las personas solo compren alimentos y muy pocos se animen a salir a adquirir flores.

En contraparte ha implementado ventas por otros medios electrónicos para evitar tocar fondo durante esta contingencia porque debe de obtener al menos la inversión realizada.

Priorizó que en su puesto todos usan cubrebocas para evitar posibles contagios de Covid-19, además para dar tranquilidad a los clientes.

Bajo ese panorama virulento, Don Marco Quintero Xelhua, propietario de un lugar en ese perímetro, subraya que México siempre ha estado sumergido en crisis económicas como la causada por el Coronavirus, no tiene miedo de la situación porque la tecnología ayuda a vender flores.

Esto es igual que otras ocasiones, pero con todo y el Panteón cerrado no dejamos de vender, ayudado por redes sociales.

Pero reconoce que las ventas sí se han contraído hasta un 20 por ciento, sin importar la reducción de precios de las flores, al ejemplificar que 12 rosas este mayo no superan los 100 pesos si las compran en ramo.

Además precisó que no importa si son 40 días o medio año de contingencia sanitaria porque continuará vendiendo sus flor por medios tecnológicos o en su mismo puesto.

León López del primer puesto que existió en esa zona, ubicado entre un par de funerarias, indica que no solo el Covid-19 ha causado las ventas magras, sino el daño colateral al cerrar el principal cementerio de Puebla afecta doble en las ventas porque las personas aunque quieran comprar no sé animan por no tener acceso al campo santo.

Los propietarios de espacios antes de la pandemia mundial invertían más de 50 mil pesos en compras de flores el 10 de mayo y el resto de los días 15 mil pesos para cubrir la necesidad de sus clientes.