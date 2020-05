En las últimas dos semanas en México han muerto más de 100 personas por beber alcohol adulterado o de pésima calidad en medio de una escasez de cerveza provocada por las medidas para combatir la pandemia de coronavirus; en Puebla, 20 víctimas pertenecían al municipio de Chiconcuautla.

"Están consumiendo alcohol de madera, que no es apto para el consumo humano, podría usarse para la elaboración de un gel, por ejemplo. Tiene mucho que ver con el confinamiento y donde alguien se puso a fabricar este alcohol y lo vendió y miren el tamaño de la tragedia", señaló Enrique Núñez en la mesa de Off The Record.

En días pasados, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó de una investigación sobre la intoxicación por consumo de alcohol de la marca “El Chorrito” en diversas localidades de la entidad de Jalisco; en Morelos, se confirmaron 14 decesos en los municipios de Axochiapan y Jonacatepec, ayer martes.

Esta noche el gobierno de Puebla confirmó la muerte de 42 de personas, otras 11 se encuentran graves, en hospitalización. Adicionalmente las autoridades han decomisado más de 200 litros de alcohol que estarían relacionados con éstas y más intoxicaciones.

"Así como Cofepris se pone al brinco para que no pasen las pruebas para el Covid-19, también tendría más responsabilidad en esto de lo que nos imaginamos", sentenció Núñez, al tiempo que Gerardo "Yuca" Sánchez catalogó de "acción criminal" la tragedia pues se da en una época donde la pandemia ha provocado desabasto de alcohol, principalmente de cerveza, a raíz de la suspensión de actividades de las cerveceras.

Sin embargo, Erick Becerra recordó que esta práctica, la de fabricar “alcoholes caseros” es común en diversos municipios del país desde hace tiempo, pero a causa del confinamiento se acrecentó.

¿Causará el alcohol de baja calidad más los muertos que el Coronavirus en México?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord