Deporte, traición, dinero y más, solo son algunos temas que se podrán ver y disfrutar en la nueva serie “El Presidente”, el juego de la corrupción la cual narra el escándalo “FIFA Gate” en 2015.

La serie se estrenará globalmente el viernes 5 de junio exclusivamente por Prime Video.

Amazon Prime Video ha revelado el tráiler oficial de su nueva serie la cual promete muchos comentarios y la cual podrá ser vista en más de 200 países y territorios alrededor del mundo exclusivamente en Prime Video.

Del Presidente, producción y lo que veremos

La anticipada serie Amazon Original, El Presidente, traerá la historia del escándalo de corrupción “FIFA Gate” ocurrido en 2015.

En el marco de diferentes ciudades a lo largo de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, la serie explora el escándalo deportivo que conmocionó al mundo, a través de la historia de Sergio Jadue, el presidente de un pequeño club de fútbol de Chile, que paso de ser un desconocido y se volvió un jugador clave en la conspiración de sobornos por $150 millones de dólares a manos del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Julio Grondona.

“El Presidente”, tendrá ocho episodios cada uno de una hora de duración, donde la intensidad estará presente en todo momento, llevando al espectador de la acción al drama y más.

Respecto al elenco que integran esta serie están presentes: Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian), entre otros. La serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar, Armando Bo (Birdman); quien también es uno de los productores ejecutivos.

Además de contar con Bo, El Presidente es una coproducción de Gaumont, con sus socios productores, Fabula, la compañía productora ganadora del Oscar liderada por Pablo y Juan de Dios Larraín y la compañía productora con sede en Argentina, Kapow.

De los actores

Karla Souza nacida en Ciudad de México, es una actriz de cine, teatro y televisión. Entre sus trabajos destacan la cinta “Nosotros los Nobles”, ópera prima de Gary Alazraki, otras películas son: Efecto tequila, Suave Patria, Lado B, No se aceptan devoluciones, Me late chocolate, El Jesuita, 31 días, ¿Qué culpa tiene el niño? Mientras que en teatro destacan: Love Song, Avenue Q, New York Showcase, Honour, Saturday Sunday Monday, Semi Mond. En televisión realizó: Terminales, Verano de amor, Bienes Raíces, Niño Santo, La clínica, How to Get Away with Murder entre otras.

Andrés Parra, actor colombiano, reconocido por sus fuertes interpretaciones como en la serie de “El Cartel” donde interpretó “El Anestesia”, también por su papel protagónico en la serie de “Escobar, el patrón del mal” para Caracol Televisión. Entre sus películas destacan: La pasión de Gabriel, Los futbolistas, Perro come perro, Ventanas, La semilla del silencio.

Paulina Gaitán actriz y cantante mexicana nacida en Villahermosa Tabasco. Entre sus trabajos destaca el cine, recordándola en cintas como: Voces inocentes, Morirse en Domingo, Días sin gracia, Cuando las cosas suceden, Sin nombre, Niñas bien. Mientras que en televisión ha realizado principalmente series: Capadocia, Señora Acero, Narcos, Señorita Pólvora, Las Aparicio.