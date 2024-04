Jack in The Box 3: El Ascenso, terror en 92 minutos. Llega la tercera y última entrega de la increíblemente exitosa franquicia Jack in the Box. La caja maldita se ha abierto en una exclusiva escuela para niñas y seis valientes estudiantes pronto entran en una lucha hasta el final contra el Demonio. La lección que tomen será una prueba de supervivencia. Dirige Lawrence Fowler.

Back To Black, drama musical en 122 minutos. Una celebración de la estrella británica más emblemática y añorada del siglo XXI, narra la historia de Amy Winehouse. Un retrato vívido y vibrante de las calles de Camden que ella llamaba hogar y captura de las luchas de la fama mundial; rinde homenaje al arte, el ingenio de Amy, además de intentar comprender sus demonios. Actúan Eddie Marsan, Lesley Manville, Jack O'Connell, Marisa Abela, dirige Sam Taylor-Johnson.

Recuerdos mortales, suspenso y crimen 112 minutos. Un ex detective de homicidios con amnesia se ve obligado a resolver un brutal asesinato que no puede recordar. A medida que las pruebas descubren secretos ligados a su pasado, es llevado hacia una verdad escalofriante. Actúan Russell Crowe, Karen Gillan, Marton Csokas, Tommy Flanagan, dirige Adam Cooper.

Arthur: Una amistad sin límites, aventura familiar en 107 minutos. La trama lleva a Mikael Lindnord (Mark Wahlberg) un deportista de resistencia sueco que se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo adoptaron a Arthur, un perro callejero mal herido de gran corazón que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana. En la bella y emotiva película también actúan Michael Landes, Simu Liu, Nathalie Emmanuel, entre otros dirige la cinta basada en una historia real que conmovió a muchas personas Simon Cellan Jones.

Un actor malo, drama de 125 minutos. La filmación de una película se paraliza cuando la actriz Sandra Navarro acusa al actor Daniel Zavala de violarla durante la filmación de una escena de cama. Daniel se declara inocente, Sandra lo quiere denunciar ante las autoridades y los productores de la película intentan solucionar el conflicto antes de que la situación se salga de control. Actúan Alfonso Dosal, Gerardo Trejoluna, Fiona Palomo, Juan Pablo de Santiagom dirige la cinta mexicana Jorge Cuchí.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio, ciencia ficción, acción y aventura en 115 minutos. Llega el emocionante enfrentamiento de "Godzilla vs. Kong" con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. Una cinta que lleva a profundizar en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá. Actúan Rebecca Hall, Dan Stevens, Kaylee Hottle entre otros, dirige Adam Wingard. La película se encuentra también en las salas especiales para deleite de las personas.

Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma, aventura, comedia y suspenso en 115 minutos. Regresa la familia Spengler a donde todo empezó, la icónica estación de bomberos en Nueva York, donde hace equipo junto con los Ghostbusters originales que han desarrollado un laboratorio de investigación ultrasecreto para llevar la cacería de fantasmas al siguiente nivel. Actúan Paul Rudd, Mckenna Grace, Finn Wolfhard entre otros, dirige Gil Kenan.

Kung Fu Panda 4, animación y aventura en 95 minutos. Después de tres aventuras desafiando a la muerte y derrotando a villanos de clase mundial con su incomparable coraje y sus alocadas habilidades en las artes marciales, Po, el Guerrero Dragón (Voz Omar Chaparro), es llamado por el destino y se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Esto plantea un par de problemas obvios para Po como luchar con la malvada y poderosa hechicera, La Camaleona. Dirige Mike Mitchell.