Porque el cine también se disfruta en casa, la cadena de Cinépolis, está invitando a todos a ver los mejores estrenos, así como clásicas producciones, a través de Cinépolis Klic, que invita a que la función continúe desde los hogares.

De su catálogo de películas

Comprometidos con entretener a su público, la cadena de cines quiere recordar a sus cinéfilos, que podrán disfrutar de una amplia variedad de producciones cinematográficas desde la casa, donde el suspenso, la acción, las cintas animadas y familiares, la ficción, terror, aventura y musicales entre otros géneros, estarán presentes en la comodidad de su hogar.

El procedimiento es fácil hay que entrar a www.cinepolisklic.com, donde se encontrarán los mejores contenidos y una amplia cartera de películas de diferentes años, tanto nacionales como internacionales, no pueden faltar las ganadoras de premios y las taquilleras.

Solo por mencionar algunas cintas encontramos: Cindy La Regia, Unidos, Sonic la película, Jojo Rabbit, Aves de presa, Mujercitas, El misterio del faro, El escándalo, Buscando justicia, Ángeles de Charlie, Espías a escondidas, Last Christmas, El hubiera sí existe, El asesinato de Sharon Tate, Guasón, Terminator: Destino oculto, Chicuarotes, No manches Frida 2, Asesinos anónimos, Dolor y Gloria, Niñas bien, La razón de estar contigo, Ma, Hellboy, Crímenes oscuros, La noche de las Nerds, Jugando con fuego, Esto no es Berlín, Doctor sueño, Frozen 2, Rápidos y Furiosos 7, El rey león, Jurassic World, Avengers: Infinity War, Star Wars: Episodio VII, El despertar de la fuerza, Avengers: Endgame, Maléfica: Duela del mal, Un lugar en silencio, Un amigo abominable, Spider Man: Lejos de casa, Star Wars: El ascenso de Skywalker, Había una vez en Hollywood, Entre navajas y secretos, Contra lo imposible, Jumanji: El siguiente nivel.

Algunas sinopsis

Unidos, animación en 102 minutos. Disney y Pixar ofrecen una cinta ambientada en un mundo suburbano de fantasía, donde dos hermanos elfos adolescentes (voces en inglés de Chris Pratt y Tom Holland), se embarcan en una extraordinaria aventura para descubrir si aún queda un poco de magia y regresar a su padre a su mundo. Dirige Dan Scanlon.

Jojo Rabbit, comedia en 108 minutos. La sátira bien manejada de la Segunda Guerra Mundial, en la que un solitario niño alemán (Roman Griffin Davis), cuya visión del mundo se pone de cabeza cuando descubre que su madre soltera (Scarlett Johansson) está escondiendo a una joven judía (Thomasin McKenzie) en su ático. Ayudado sólo por su idiota amigo imaginario, Adolfo Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá confrontar su nacionalismo que lo tiene cegado. También actúan Sam Rockwell como Capitán Klenzendorf, Rebel Wilson como Fräulein Rahm, Stephen Merchant como Capitán Deertz y Alfie Allen como Finkel. Dirige Taika Waititi.

Guasón, drama de 122 minutos. Arthur Fleck es un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma, enfrentándose al lado crudo y marginal. Ahora uno de los villanos más perversos y emblemáticos de la pantalla, será el reflejo psicosomático de la sociedad y las recientes generaciones. Actúan Joaquin Phoenix como “El Guasón”, Robert De Niro, Frances Conroy, Zazie Beetz entre otros. Dirige Todd Phillips.

Sonic la película, animación y comedia en 99 minutos. Basada en el videojuego de Sega famoso del mundo, la película muestra las aventuras de Sonic en la Tierra, al lado de Tom Wachowski su nuevo mejor amigo. Entre los dos tendrán que intentar detener al malvado Dr. Robotnik , que quiere capturar a Sonic para usar sus inmensos poderes y conquistar al mundo. Actúan Jim Carrey, James Marsden, Luisito Comunica. Dirige Jeff Fowler.

Doctor Sueño, terror en 152 minutos. La historia retoma al personaje de Danny Torrance 40 años después de su escalofriante estancia en el hotel Overlook en El Resplandor. Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Kyliegh Curran, protagonizan este thriller sobrenatural dirigido por Mike Flanagan, quien creó el guión basado en la novela de Stephen King. Marcado por el trauma al que se enfrentó en su niñez en el Overlook, Torrance ha luchado por encontrar paz, sin embargo esto se esfuma cuando conoce a Abra, una adolescente que tiene un poderoso don extrasensorial, conocido como "el resplandor".

Pago con tarjeta

Cinépolis Klic ofrece diversos métodos de pago entre estos: Tarjetas Cinecash de Cinépolis o Tarjeta Club Cinépolis, también se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito Visa o MasterCard, otra opción es con los puntos de Cinépolis Club o mediante una cuenta de PayPal. Si prefieren pagar en efectivo, una opción es comprar folios de cupón en tiendas de conveniencia.