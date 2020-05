La Secretaría de Salud Estatal rechazó los 12 ventiladores al Ayuntamiento de Puebla por ser de uso y no ser funcionales, cada uno le habría costado a la comuna 1.2 millones de pesos. Los ventiladores "no cumplen con las condiciones de certificación ya que son de segunda mano y no son funcionales".

De acuerdo a la información obtenida por Intolerancia Diario, los ventiladores que costaron 15 millones de pesos en total, son de uso y no sirven para atender esta emergencia sanitaria producto del Covid-19.

Los equipos fueron entregados la semana pasada por parte del Ayuntamiento de Puebla a la dependencia estatal, los cuales fueron traídos de Estados Unidos; sin embargo, fueron regresados al valorar que no son funcionales.

Y es que, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió que el Ayuntamiento de Puebla donará ventiladores nuevos para los pacientes internados y que requieren ventilación asistida, de ahí que el Gobierno Municipal realizo un gasto millonario, para atender esta petición.

Este lunes, la dependencia emitió un comunicado en el que informó no serán utilizados para intubar a los pacientes hospitalizados en las unidades médicas del Sistema Estatal de Salud Pública del Estado, a efecto de no ponerlos en riesgo.

"Estos ventiladores, marca “Nellcor Puritan Bennett”, son aparatos que ya cumplieron una función (son inservibles), y que ahora pretenden ser donados como equipo nuevo, no cuentan con un sellado hermético (tapa) y además se detectaron en su interior bacterias y virus, por lo que no pueden admitirse puesto que ponen en riesgo la salud de los hospitalizados", señala el boletín.