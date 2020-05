Después de precisar que el Ayuntamiento no aceptó los 12 ventiladores artificiales para tratar a enfermos de Covid-19, como tampoco el gobierno estatal, el titular de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, advirtió que los equipos no se han pagado y devolvieron al proveedor Fulle Hen S.A. de C.V. para ser repuestos por nuevos.

Además, subrayó que la renovación de los 12 "pulmones" artificiales no deberá superar una semana por la urgencia sanitaria que se vive en Puebla.

Reveló que desde la 6.00 de la mañana de este lunes 18, se presentó al hospital del IMSS de Traumatología y Ortopedia, para esperar los equipos del proveedor y realizar la entrega de las herramientas artificiales a los representantes de la Secretaría de Salud estatal, pero al momento de la inspección desarrollada por los doctores, las autoridades de ambas instancias gubernamentales observaron los daños de origen y regresaron los 12 equipos en ese momento.

El personal de la SSA, valoró, abrió cuatro a cinco cajas del nuevo equipo, en ese momento identificaron las fallas y el uso, "no eran nuevos" como está establecido en el contrato.

Bajo ese panorama negó que se haya desarrollado un estudio bacteriológico como indicó la autoridad estatal.

Aclaró que no hay excusa para no aceptar estos equipos en mal estado y retornarlos a territorio estadunidense.

Precisó que algunas personas de la secretaría de Salud comentaron que los respiradores al no ser nuevos pudieran tener alguna contaminación, cosa que rechazó el proveedor.

Recordó que el Ayuntamiento al principio se decidió entregar 15 millones de pesos porque los especialistas conocen mejor las necesidades que se requieren, pero al no aceptar, se optó por la compra como dictó la autoridad estatal.

"No se hizo un estudio, es solo una posibilidad; no obstante acompaños esta decisión de que no estamos satisfechos con la calidad de los aparatos; físicamente algunos estaban dañados, no pudimos ver todos, pero se les pidió retirar todos y viajan a Estados Unidos".

Reiteró que la administración municipal no ha pagado los 15 millones de pesos por los 12 ventiladores, las empresas están obligadas a devolver el 10 por ciento de la fianza por no cumplir y en caso de que no tengan nuevos, la alcaldía procederá a adquirirlos por otra parte.