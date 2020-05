Mientras Fulle Hen S.A. de C.V., se defendió en un comunicado al afirmar que el Ayuntamiento conocía el estatus de reacondicionados de los 12 ventiladores artificiales, el responsable de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, precisó que en el contrato se estableció que las herramientas para ayudar a respirar a contagiados de Covid-19 deberían ser nuevos, no usados.

"La empresa nunca nos indicó por algún medio oficial que los equipos eran reutilizados con la supuesta calidad para atender enfermos de Coranovirus, pero la empresa sí reconoce en su comunicado reconoce que no cumplen con nuestras expectativas".

Indicó que al momento de la entrega-recepción de los ventiladores, cuando sé les informó sobre las condiciones físicas de los equipos para la atención de pacientes enfermos de Covid-19.

Refrendó que en documentos de la cotización ni en el contrato ni en la propuesta técnica Fulle Hen informó o insinuó que los equipos eran usados, pero que cumplían con las normas de seguridad de la autoridad sanitaria nacional.

Acentuó que la empresa tiene el derecho de defender sus 12 ventiladores artificiales, que ya vendió, pero debió aclarar con letras mayúsculas que no cumplió las expectativas del Ayuntamiento.

"La firma siempre ha defendido la funcionalidad de sus equipos, pero en ninguna parte, ni en propuesta técnica, ni en su cotización, ni en el contrato se estableció tal circunstancia; por ese motivo suponemos que se refiere al principio de la entrega, en el lugar de la entrega realizada en el punto indicado donde los técnicos hicieron esas precisiones, ahí que tuvimos la primera noticia de la condición de los equipos que las autoridades de salud estatal no aceptaron y nosotros tampoco porque se solicitaron equipos nuevos".

Recordó que Fulle Hen el día de la única entrega acordado a través de sus técnicos indicaron sus equipos son funcionales y cumplían con las características requeridas.

Pero al no cumplir las especificaciones acordadas en el contrato, insistió, era imposible recibir los equipos con esas condiciones.

"Nuestro contrato era muy claro, la empresa debía presentar los respiradores en su empaque original, sellados y con los certificados del fabricante", subrayó.

Pormenirizó que ya no comprobaron el funcionamiento óptimo que indica la empresa porque al no cumplir con la característica contractuales de equipos nuevos, ya no se realizaron esas pruebas porque la autoridad sanitaria estatal y del Ayuntamiento, al notar las características, ya no aceptaron los ventiladores artificiales.

"La empresa en su comunicado reconoce que no cumplen con nuestras expectativas y entonces creo que por ahí va el tema de su información y puntualiza que ya sabíamos, pero nunca nos informaron nada a través de ningún medio".

Valoró que en las cláusulas contractuales se especifica que la rescisión contractual se realizó la tarde del viernes previo, seguramente este lunes el caso la firma dará la notificación.

"Ellos hacen la defensa de sus equipos, pero en su comunicado reconocen que no cumplieron con las expectativas del cliente que en este caso es el Ayuntamiento porque no cumplieron con las características solicitadas de ser equipos nuevos".